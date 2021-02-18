***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.02.2021 15:24
***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ULAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tevfik Mutlu Ulaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910801
BIST
15:391.559
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 18,22
|Açılış
|: 1.548
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.563
En Düşük
1.548
15:396,9543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0117
|Açılış
|: 6,9530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0100
|
7,0009
En Düşük
6,9225
15:398,4101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0184
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4439
En Düşük
8,3628
15:39398,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,63
|Açılış
|: 398,22
|
|Önceki Kapanış
|: 397,53
|
401,30
En Düşük
397,30
BIST En Aktif Hisseler15:39
|MERIT
|257,70
|889.580
|% 9,99
|
|ISGSY
|28,20
|11.829.405
|% 9,98
|
|KLMSN
|26,00
|14.327.697
|% 9,98
|
|IDEAS
|35,92
|6.804.182
|% 9,98
|
|LINK
|35,30
|58.754.419
|% 9,97
|
|SONME
|87,75
|9.196.530
|% -10,00
|
|NIBAS
|30,60
|11.878.520
|% -9,95
|
|IZMDC
|4,00
|71.500.122
|% -9,91
|
|CASA
|180,00
|1.514.848
|% -9,55
|
|RODRG
|27,02
|2.570.103
|% -9,08
|
|HALKB
|5,93
|3.061.816.296
|% 2,77
|
|SASA
|49,50
|2.295.562.444
|% 9,32
|
|KOZAL
|146,20
|1.288.229.315
|% 2,74
|
|GARAN
|9,56
|1.201.641.550
|% 0,10
|
|THYAO
|12,50
|1.193.813.954
|% 2,46
|
|HALKB
|5,93
|3.061.816.296
|% 2,77
|
|VAKBN
|4,46
|975.617.753
|% -1,55
|
|SKBNK
|1,51
|294.988.403
|% 1,34
|
|ODAS
|4,16
|797.988.340
|% 1,46
|
|PETKM
|5,15
|726.024.142
|% 1,98
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9491
|6,9543
|% -0,17
|
|Euro
|8,4040
|8,4101
|% 0,22
|
|Sterlin
|9,6564
|9,7048
|% 0,32
|
|Frank
|7,7138
|7,7603
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8468
|1,8560
|% -0,24
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|9,05
|
|Altın Gr.
|398
|398
|0,65
|
|Cumhuriyet
|2.650
|2.690
|-17,00
|
|Tam
|2.637
|2.704
|-18,05
|
|Yarım
|1.275
|1.308
|-8,73
|
|Çeyrek
|639
|654
|-4,37
|
|Gümüş.Ons
|27,18
|27,21
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,06
|
|B. Petrol
|64,69
|64,69
|0,35
|
Seans Raporu
15:39
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-
15:50DMSAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 8.36 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 000, 105 adet işlem
-
15:48FROTO
Yüzde 9.96 oranında artışla 183.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 294, 354 adet işlem
-
15:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, VAKBN, SAHOL
-
15:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, KOZAL, KOZAA
-
15:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 45 artarak (% 0.92 ) 1, 359