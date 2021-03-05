***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.03.2021 15:14
***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ULAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tevfik Mutlu Ulaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915415
BIST
15:091.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,56
|Açılış
|: 1.534
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.546
En Düşük
1.528
15:097,4825
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0288
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5541
En Düşük
7,4725
15:098,9453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0708
|Açılış
|: 8,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,0395
En Düşük
8,9239
15:09407,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -2,91
|Açılış
|: 407,47
|
|Önceki Kapanış
|: 410,38
|
412,08
En Düşük
407,16
BIST En Aktif Hisseler15:07
|CLEBI
|226,60
|108.851.385
|% 10,00
|
|RODRG
|20,30
|1.239.115
|% 9,97
|
|NIBAS
|28,04
|11.264.283
|% 9,96
|
|IZTAR
|23,42
|6.920.641
|% 9,95
|
|YAPRK
|128,20
|1.828.162
|% 9,57
|
|LINK
|46,98
|18.975.653
|% -10,00
|
|KENT
|389,70
|7.297.577
|% -10,00
|
|MERIT
|279,00
|1.486.031
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,04
|105.976
|% -9,57
|
|SUMAS
|63,00
|122.850
|% -8,70
|
|PETKM
|5,96
|1.443.369.363
|% 1,19
|
|GARAN
|9,35
|1.043.370.498
|% -0,53
|
|INDES
|32,76
|847.538.763
|% 7,48
|
|KRDMD
|7,32
|718.126.111
|% -0,54
|
|THYAO
|14,67
|705.388.085
|% -0,34
|
|PETKM
|5,96
|1.443.369.363
|% 1,19
|
|EKGYO
|2,42
|455.938.449
|% -0,41
|
|TSKB
|1,75
|260.554.139
|% 1,74
|
|DOHOL
|3,42
|398.147.847
|% 2,09
|
|GARAN
|9,35
|1.043.370.498
|% -0,53
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4831
|7,4873
|% -0,32
|
|Euro
|8,9353
|8,9419
|% -0,82
|
|Sterlin
|10,3013
|10,3530
|% -0,99
|
|Frank
|8,0219
|8,0702
|% -0,38
|
|Riyal
|1,9871
|1,9971
|% -0,49
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.695
|-2,55
|
|Altın Gr.
|408
|409
|-1,83
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-8,00
|
|Tam
|2.699
|2.769
|-11,04
|
|Yarım
|1.304
|1.339
|-5,34
|
|Çeyrek
|654
|670
|-2,67
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,38
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,02
|
|B. Petrol
|68,57
|68,57
|1,83
|