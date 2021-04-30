***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.04.2021 09:13
***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ULAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tevfik Mutlu Ulaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933011
BIST
10:331.399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,24
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.402
En Düşük
1.396
10:338,2389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0359
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2678
En Düşük
8,1830
10:339,9800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0162
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
10:33469,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,10
|Açılış
|: 469,35
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
470,68
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler10:31
|TIRE
|6,18
|1.689.711
|% 9,96
|
|BJKAS
|8,41
|50.910.093
|% 9,79
|
|DAGHL
|11,35
|1.167.931
|% 9,34
|
|GOZDE
|7,32
|69.672.302
|% 9,25
|
|SODSN
|30,48
|280.812
|% 9,25
|
|KRTEK
|11,70
|35.070.608
|% -10,00
|
|IHGZT
|1,94
|751.802
|% -9,77
|
|RYSAS
|3,90
|13.884.639
|% -8,67
|
|TKURU
|245,00
|35.525
|% -8,03
|
|FENER
|27,14
|25.317.744
|% -5,70
|
|EREGL
|19,37
|215.150.558
|% 0,57
|
|THYAO
|12,14
|190.486.709
|% 1,34
|
|GARAN
|7,24
|161.983.348
|% 0,14
|
|KRDMD
|7,20
|131.904.437
|% 1,12
|
|GWIND
|5,00
|129.038.274
|% 6,38
|
|EKGYO
|1,83
|66.221.075
|% 0,00
|
|GWIND
|5,00
|129.038.274
|% 6,38
|
|YKBNK
|2,10
|54.470.810
|% 0,00
|
|GARAN
|7,24
|161.983.348
|% 0,14
|
|KRDMD
|7,20
|131.904.437
|% 1,12
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2364
|8,2416
|% 0,47
|
|Euro
|9,9733
|10,0044
|% 0,41
|
|Sterlin
|11,4356
|11,4929
|% 0,33
|
|Frank
|9,0325
|9,0869
|% 0,53
|
|Riyal
|2,1914
|2,2024
|% 0,52
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-2,97
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,05
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,80
|67,80
|-0,25
|