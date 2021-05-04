***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.05.2021 14:00
***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ULAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tevfik Meftun Ulaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934373
BIST
13:561.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,95
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.417
13:568,3323
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0849
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
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8,3481
En Düşük
8,2393
13:5610,0459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0905
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
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10,0459
En Düşük
9,9291
13:56477,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,97
|Açılış
|: 477,20
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|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
479,30
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler13:56
|EMNIS
|27,94
|1.109.525
|% 10,00
|
|KARTN
|61,60
|56.794.446
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.106.870
|% 10,00
|
|CANTE
|5,18
|15.150.754
|% 9,98
|
|MERIT
|306,40
|4.265.749
|% 9,98
|
|CASA
|144,20
|348.537
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|10.740.930
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.158.997
|% -9,95
|
|CMENT
|35,52
|161.581
|% -7,50
|
|DENGE
|5,85
|265.859
|% -7,14
|
|EREGL
|19,66
|1.181.501.087
|% 3,69
|
|THYAO
|12,67
|715.026.673
|% -1,93
|
|PETKM
|6,86
|537.296.411
|% 0,88
|
|KRDMD
|7,63
|459.227.486
|% 3,25
|
|KOZAL
|117,10
|452.880.351
|% 1,12
|
|YKBNK
|2,11
|181.173.633
|% -0,47
|
|PETKM
|6,86
|537.296.411
|% 0,88
|
|SKBNK
|1,14
|82.939.971
|% 1,79
|
|KRDMD
|7,63
|459.227.486
|% 3,25
|
|EREGL
|19,66
|1.181.501.087
|% 3,69
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3290
|8,3323
|% 1,03
|
|Euro
|9,9807
|10,0459
|% 0,91
|
|Sterlin
|11,5260
|11,5838
|% 0,76
|
|Frank
|9,0684
|9,1230
|% 0,57
|
|Riyal
|2,2140
|2,2251
|% 0,95
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-9,34
|
|Altın Gr.
|478
|478
|2,28
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,85
|26,88
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|0,04
|
|B. Petrol
|68,89
|68,89
|1,33
|