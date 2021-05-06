***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.05.2021 11:27
***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ULAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tevfik Meftun Ulaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934863
BIST
11:481.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,26
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.427
En Düşük
1.423
11:488,3180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0041
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,3059
11:4810,0279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0324
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0502
En Düşük
9,9803
11:48479,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,06
|Açılış
|: 479,74
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
481,09
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler11:47
|KRDMA
|7,26
|70.894.254
|% 10,00
|
|TKURU
|269,50
|872.402
|% 10,00
|
|KRDMB
|7,41
|40.478.344
|% 9,94
|
|KRDMD
|8,34
|1.956.739.663
|% 8,17
|
|DITAS
|17,29
|11.180.847
|% 7,93
|
|VAKFN
|17,26
|5.683.822
|% -9,96
|
|DERHL
|7,94
|6.460.385
|% -6,59
|
|INTEM
|42,96
|2.304.211
|% -6,57
|
|AYEN
|7,08
|28.579.956
|% -6,35
|
|DOKTA
|27,00
|13.824
|% -6,25
|
|KRDMD
|8,34
|1.956.739.663
|% 8,17
|
|THYAO
|12,84
|509.389.818
|% 1,90
|
|EREGL
|19,56
|464.632.761
|% 0,62
|
|GARAN
|7,32
|388.479.367
|% 0,97
|
|PETKM
|6,83
|255.550.014
|% 1,34
|
|KRDMD
|8,34
|1.956.739.663
|% 8,17
|
|GARAN
|7,32
|388.479.367
|% 0,97
|
|YKBNK
|2,09
|109.469.134
|% 0,48
|
|CANTE
|4,47
|217.122.002
|% -4,28
|
|THYAO
|12,84
|509.389.818
|% 1,90
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3150
|8,3186
|% 0,06
|
|Euro
|10,0111
|10,0302
|% 0,35
|
|Sterlin
|11,5277
|11,5856
|% -0,01
|
|Frank
|9,1029
|9,1578
|% 0,38
|
|Riyal
|2,2111
|2,2222
|% 0,05
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|8,33
|
|Altın Gr.
|480
|480
|2,06
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,72
|26,75
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,14
|7,15
|0,07
|
|B. Petrol
|68,73
|68,73
|-0,23
|