***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.06.2022 14:03
***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ULAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Deniz Ulaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035262
BIST
14:142.638
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -10,34
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.633
14:1416,7595
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1861
|Açılış
|: 16,7880
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7609
En Düşük
16,5644
14:1417,9655
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,2240
|Açılış
|: 17,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
14:14996,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 15,97
|Açılış
|: 996,73
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
997,28
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler14:12
|MARTI
|1,40
|35.284.231
|% 40,00
|
|INTEM
|62,70
|22.965.690
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|38.461.736
|% 9,94
|
|BOSSA
|62,20
|30.795.464
|% 8,74
|
|ATSYH
|32,00
|290.442
|% 8,70
|
|TOASO
|73,85
|1.204.702.679
|% -6,22
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,92
|39.685.307
|% -4,42
|
|HEKTS
|33,76
|926.026.665
|% -3,43
|
|RODRG
|16,36
|1.905.237
|% -3,20
|
|THYAO
|48,00
|2.390.052.923
|% 0,29
|
|SASA
|44,34
|1.805.355.225
|% 0,14
|
|SAHOL
|21,20
|1.253.150.069
|% 1,24
|
|TOASO
|73,85
|1.204.702.679
|% -6,22
|
|KARSN
|7,34
|1.177.022.830
|% 1,24
|
|ODAS
|3,06
|694.640.192
|% 2,00
|
|KARSN
|7,34
|1.177.022.830
|% 1,24
|
|EKGYO
|2,87
|413.073.677
|% 0,00
|
|TSKB
|2,41
|307.553.905
|% 3,43
|
|YKBNK
|4,90
|630.589.500
|% -1,61
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7535
|16,7601
|% 1,13
|
|Euro
|17,9271
|17,9676
|% 1,27
|
|Sterlin
|20,8660
|20,9706
|% 0,86
|
|Frank
|17,0857
|17,1886
|% 0,56
|
|Riyal
|4,4531
|4,4754
|% 1,16
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|7,90
|
|Altın Gr.
|997
|997
|15,97
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.740
|79,00
|
|Tam
|6.612
|6.776
|84,67
|
|Yarım
|3.196
|3.278
|40,96
|
|Çeyrek
|1.603
|1.639
|20,47
|
|Gümüş.Ons
|22,05
|22,09
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,88
|0,12
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,82
|
Seans Raporu
14:12
daha fazla
-
14:28TOASO
Yüzde -6.22 oranında düşüşle 73.85 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 325, 841 adet işlem
-
14:27HEKTS
Yüzde -3.43 oranında düşüşle 33.76 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 811, 336 adet işlem
-
14:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 7 kaybederek (% -0.64 ) 2, 924
-
14:25
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, KARSN, TRKCM
-
14:25
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, AKPAZ, TOASO