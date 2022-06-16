***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.06.2022 14:08
***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ULAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tevfik Meftun Ulaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037663
BIST
14:172.470
En Yüksek
|Değişim
|: -2,40%
|| -60,69
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.469
14:1717,3236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0859
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
14:1718,1050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0854
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1602
En Düşük
17,9707
14:171.013,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,45
|Açılış
|: 1.013,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler14:15
|YGGYO
|22,38
|14.698.546
|% 9,92
|
|GLBMD
|6,72
|3.356.734
|% 8,39
|
|TSGYO
|4,79
|116.014.434
|% 7,64
|
|BRKO
|1,60
|2.086.314
|% 6,67
|
|EUREN
|25,42
|164.393.264
|% 6,63
|
|DOBUR
|49,50
|2.872.584
|% -10,00
|
|FONET
|14,06
|102.395.726
|% -5,19
|
|RAYSG
|12,27
|2.439.752
|% -5,18
|
|HEDEF
|6,80
|13.513.718
|% -5,03
|
|TIRE
|19,37
|35.432.292
|% -4,96
|
|THYAO
|47,52
|3.454.438.309
|% -1,90
|
|SASA
|45,90
|2.179.971.875
|% 2,64
|
|EREGL
|29,34
|1.925.742.374
|% -2,07
|
|SISE
|21,18
|1.133.322.539
|% -2,84
|
|KRDMD
|13,07
|774.299.256
|% -0,98
|
|EKGYO
|2,55
|357.514.775
|% -1,92
|
|YKBNK
|4,61
|550.628.568
|% -3,15
|
|DOHOL
|3,95
|396.068.312
|% -3,89
|
|TSKB
|2,10
|199.844.541
|% -2,33
|
|ODAS
|2,93
|257.399.824
|% 0,00
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3141
|17,3225
|% 0,49
|
|Euro
|18,0649
|18,0949
|% 0,42
|
|Sterlin
|20,8294
|20,9339
|% -0,36
|
|Frank
|17,5861
|17,6920
|% 1,91
|
|Riyal
|4,6011
|4,6241
|% 0,53
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|-13,50
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|6.749
|6.851
|11,00
|
|Tam
|6.734
|6.830
|-41,00
|
|Yarım
|3.306
|3.341
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.670
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,42
|21,45
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,98
|-0,04
|
|B. Petrol
|117
|117
|-1,44
|
Seans Raporu
14:15
daha fazla
-
14:27XU100
Endeks 2, 482 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 94 altında . İşlem hacmi 22, 215.00 milyon TL de
-
14:27FONET
Yüzde -5.12 oranında düşüşle 14.07 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 113, 822 adet işlem
-
14:26HEDEF
Yüzde -5.03 oranında düşüşle 6.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 940, 007 adet işlem
-
14:25FONET
Yüzde -5.19 oranında düşüşle 14.06 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 108, 180 adet işlem
-
14:24RAYSG
Yüzde -5.18 oranında düşüşle 12.27 lira fiyatla işlem gören hissede 194, 982 adet işlem