***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.08.2023 12:40
***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ULAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tevfik Meftun Ulaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181395
BIST
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16:207.467
En Düşük
|Değişim
|: 0,90%
|| 66,61
|Açılış
|: 7.435
|
|Önceki Kapanış
|: 7.401
|
7.399
En Yüksek
7.492
16:2027,0002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0862
|Açılış
|: 27,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1606
En Düşük
26,9145
16:2029,7552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0886
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7300
|
29,9042
En Düşük
29,6113
16:201.684,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,56
|Açılış
|: 1.684,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.681,49
|
1.697,34
En Düşük
1.677,98
BIST En Aktif Hisseler16:20
|MIPAZ
|28,60
|25.515.205
|% 10,00
|
|ZPT10
|53,02
|279.191
|% 10,00
|
|AGHOL
|167,40
|259.629.582
|% 9,99
|
|SAMAT
|18,50
|109.431.671
|% 9,99
|
|TETMT
|672,80
|11.309.142
|% 9,99
|
|Z30KP
|103,15
|1.400.097
|% -9,99
|
|UZERB
|224,90
|1.568.453
|% -9,97
|
|EDIP
|14,01
|29.661.984
|% -9,96
|
|ZEDUR
|97,10
|337.038.575
|% -8,74
|
|SASA
|58,80
|5.075.575.491
|% -7,98
|
|THYAO
|263,70
|11.860.507.469
|% 5,99
|
|KLSER
|53,25
|5.144.581.280
|% 9,43
|
|SASA
|58,80
|5.075.575.491
|% -7,98
|
|SISE
|53,50
|3.459.644.611
|% -2,46
|
|EKGYO
|8,99
|3.399.731.487
|% 1,47
|
|EKGYO
|8,99
|3.399.731.487
|% 1,47
|
|YKBNK
|14,82
|3.121.711.473
|% 2,49
|
|ADESE
|1,89
|292.436.440
|% 9,88
|
|ISCTR
|16,10
|1.978.089.896
|% 0,25
|
|FZLGY
|15,66
|1.788.023.331
|% 7,33
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9911
|27,0002
|% 0,32
|
|Euro
|29,7368
|29,7552
|% 0,30
|
|Sterlin
|34,3886
|34,5610
|% 0,51
|
|Frank
|30,7560
|30,9412
|% 0,10
|
|Riyal
|7,1737
|7,2096
|% 0,29
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|-3,97
|
|Altın Gr.
|1.683
|1.684
|2,26
|
|Cumhuriyet
|11.300
|11.471
|52,00
|
|Tam
|11.048
|11.130
|26,00
|
|Yarım
|5.528
|5.591
|13,00
|
|Çeyrek
|2.764
|2.795
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,49
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|20,40
|20,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|85,73
|85,73
|-0,51
|
Seans Raporu
16:20
daha fazla
-
16:35THYAO
Yüzde 6.07 oranında artışla 263.90 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 546, 356 adet işlem
-
16:33XU100
Endeks 7, 465 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 87 üstünde . İşlem hacmi 94, 373.00 milyon TL de
-
16:33ZRE20
Yüzde 7.89 oranında artışla 110.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 727 adet işlem
-
16:32ISSEN
Yüzde 4.79 oranında artışla 15.96 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 279, 245 adet işlem
-
16:31AKFYE
Yüzde 4.54 oranında artışla 15.90 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 364, 849 adet işlem