***ULAS* *METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
07.05.2021 09:18
***ULAS******METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [METUR, ULAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935114
BIST
11:081.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,29
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.437
En Düşük
1.431
11:088,2937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0241
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3017
En Düşük
8,2445
11:0810,0207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0157
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0384
En Düşük
9,9609
11:08485,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,87
|Açılış
|: 485,27
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
485,95
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler11:06
|AYES
|22,00
|260.766
|% 10,00
|
|AYCES
|80,80
|502.334
|% 9,93
|
|IDEAS
|74,60
|611.795
|% 9,87
|
|KSTUR
|358,00
|563.134
|% 9,41
|
|ERBOS
|83,15
|82.172.200
|% 8,76
|
|VAKFN
|15,54
|3.299.546
|% -9,97
|
|TACTR
|26,00
|78.000
|% -5,45
|
|ITTFH
|1,97
|36.452.605
|% -5,29
|
|SODSN
|27,22
|66.444
|% -5,02
|
|SERVE
|15,02
|9.658
|% -4,94
|
|KOZAL
|129,80
|807.147.056
|% 5,96
|
|PETKM
|6,71
|770.598.649
|% -2,75
|
|KRDMD
|8,23
|428.104.604
|% -0,60
|
|TUPRS
|93,75
|281.639.138
|% 2,24
|
|THYAO
|12,86
|242.357.339
|% -0,54
|
|PETKM
|6,71
|770.598.649
|% -2,75
|
|KRDMD
|8,23
|428.104.604
|% -0,60
|
|YKBNK
|2,09
|79.368.467
|% 0,48
|
|GARAN
|7,36
|175.616.231
|% -0,41
|
|TSKB
|1,25
|26.561.256
|% 0,81
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2852
|8,2895
|% 0,24
|
|Euro
|10,0098
|10,0158
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,5152
|11,5729
|% 0,54
|
|Frank
|9,0998
|9,1546
|% 0,27
|
|Riyal
|2,2054
|2,2165
|% 0,34
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|5,34
|
|Altın Gr.
|485
|485
|2,52
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,32
|27,36
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,28
|0,02
|
|B. Petrol
|68,18
|68,18
|0,09
|
Seans Raporu
11:06
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11:18KSTUR
Yüzde 9.41 oranında artışla 358.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 573 adet işlem
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11:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 15 artarak (% 0.21 ) 1, 496
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11:17
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, PETKM, GUSGR
-
11:17
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KOZAL, PETKM, TRKCM
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11:17XU100
Endeks 1, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 5, 660.00 milyon TL de