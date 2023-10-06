***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden Sn.Bülent Berkay ULAŞ'IN istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sn.Hamit GÖREN'nın, Sn.Bülent Can ULAŞ'ın istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine de Sn.Emin Kaan KAYA'in atanmalarına karar verilmiştir. İlgili karar Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 28.09.2023 tarihinde tescil ve aynı gün tarihli ve 10924 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Sözkonusu değişiklik kararı yapılacak olan ilk genel kurulda ortakların onayına sunulacaktır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201275BIST