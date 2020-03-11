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***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

11.03.2020 14:37
GÜNCEL HABERLER



***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Banden Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 11.03.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır  
Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde ve denetimden sorumlu komitenin önerisi üzerine, Şirketimizin 2020 yılı hesaplarının Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında denetimini yapmak üzere Banden Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve şirketimizin yapılacak ilk genel kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına ,katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826993


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Frank 6,5720 6,6116 % 0,74  
Riyal 1,6387 1,6469 % 0,19  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.667 1.667 17,78  
Altın Gr. 330 331 3,96  
Cumhuriyet 2.189 2.223 29,00  
Tam 2.180 2.234 24,80  
Yarım 1.054 1.081 12,00  
Çeyrek 528 540 6,00  
Gümüş.Ons 17,02 17,07 0,16  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 0,04  
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