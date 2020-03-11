***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
11.03.2020 14:37
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Banden Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 11.03.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır
Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde ve denetimden sorumlu komitenin önerisi üzerine, Şirketimizin 2020 yılı hesaplarının Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında denetimini yapmak üzere Banden Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve şirketimizin yapılacak ilk genel kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına ,katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826993
BIST
14:5599.852
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -1.210,76
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
99.350
14:556,1756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0191
|Açılış
|: 6,1720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
14:557,0044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0568
|Açılış
|: 6,9840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0055
En Düşük
6,9390
14:55330,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 4,21
|Açılış
|: 330,80
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
331,07
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,91
|192.730.501
|% 17,42
|
|RTALB
|2,25
|38.300.794
|% 17,19
|
|DEVA
|9,59
|129.315.062
|% 15,68
|
|SELEC
|7,00
|85.047.661
|% 13,82
|
|ECZYT
|10,42
|84.744.078
|% 13,38
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|TSPOR
|3,95
|247.223.654
|% -17,19
|
|SNGYO
|0,91
|937.984
|% -16,51
|
|MRGYO
|0,83
|9.875.201
|% -15,31
|
|OYAYO
|4,78
|653.727
|% -14,95
|
|ASELS
|25,46
|773.698.014
|% -1,70
|
|THYAO
|9,63
|534.139.474
|% -3,41
|
|GARAN
|9,45
|335.946.063
|% 1,07
|
|TSPOR
|3,95
|247.223.654
|% -17,19
|
|GSRAY
|2,24
|208.002.811
|% -12,84
|
|IHLGM
|1,09
|137.308.164
|% -8,40
|
|CEMAS
|0,89
|106.850.882
|% -11,00
|
|ODAS
|1,56
|178.991.823
|% -9,30
|
|ADESE
|1,27
|125.896.891
|% 1,60
|
|GSRAY
|2,24
|208.002.811
|% -12,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9445
|7,9843
|% 0,22
|
|Frank
|6,5720
|6,6116
|% 0,74
|
|Riyal
|1,6387
|1,6469
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|17,78
|
|Altın Gr.
|330
|331
|3,96
|
|Cumhuriyet
|2.189
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,80
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|12,00
|
|Çeyrek
|528
|540
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,07
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,04
|
|B. Petrol
|35,98
|35,98
|-1,24
|
Seans Raporu
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-
15:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -895, 58 kaybederek (% -0.93 ) 94, 978
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15:09
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BALAT, UMPAS, MEMSA, EGCYH, SAFKR
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15:09
MMCAS, BIMAS, ECILC değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:09
TRCAS, GYHOL, BMELK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:09
Bu seansda işlem gören 319 hisse senedinden 36 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 277 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 6 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem