***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.07.2020 15:49
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Banden Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.06.2020
Tescil Tarihi
03.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
07.07.2020-10113
Açıklamalar
25.06.2020 tarihli olağan genel kurul toplantısında şirketimizin 2020 yılı hesaplarının Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında denetimini yapmak üzere Banden Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. bağımsız denetim şirketi olarak seçilmiştir. Bu karar 03.07.2020 tarihinde tescil ve 07.07.2020 tarih ve 10113 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855928
BIST
15:41118.510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 24,44
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
15:416,8665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0063
|Açılış
|: 6,8840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8683
En Düşük
6,8524
15:417,7610
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0054
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
15:41392,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,35
|Açılış
|: 392,40
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|IZFAS
|2,64
|1.222.936
|% 10,00
|
|ALGYO
|17,86
|113.221.596
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,29
|8.097.249
|% 9,98
|
|KLGYO
|5,01
|195.471.620
|% 9,87
|
|GLBMD
|5,25
|22.283.896
|% 9,83
|
|BJKAS
|3,23
|234.148.420
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,09
|76.345.405
|% -9,38
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,28
|14.617.527
|% -5,93
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,21
|2.893.673.030
|% 3,27
|
|ODAS
|2,91
|1.466.261.644
|% 2,46
|
|TKFEN
|17,98
|1.252.128.627
|% 0,95
|
|GARAN
|8,34
|1.208.613.118
|% -0,36
|
|TUPRS
|87,90
|724.015.724
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,21
|2.893.673.030
|% 3,27
|
|ODAS
|2,91
|1.466.261.644
|% 2,46
|
|IHLGM
|1,89
|629.529.850
|% 2,72
|
|SKBNK
|1,77
|485.798.157
|% 1,72
|
|ISGYO
|2,22
|562.988.505
|% 1,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5736
|8,6166
|% 0,33
|
|Frank
|7,2563
|7,3000
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8252
|1,8343
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-6,42
|
|Altın Gr.
|392
|393
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|2.544
|2.563
|-7,80
|
|Tam
|2.619
|2.630
|-8,00
|
|Yarım
|1.272
|1.287
|-3,90
|
|Çeyrek
|636
|644
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,13
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,88
|42,88
|-0,22
|