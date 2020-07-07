Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

07.07.2020 15:49
GÜNCEL HABERLER



***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Banden Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.06.2020
Tescil Tarihi
03.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
07.07.2020-10113
Açıklamalar

25.06.2020 tarihli olağan genel kurul toplantısında şirketimizin 2020 yılı hesaplarının Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında denetimini yapmak üzere Banden Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. bağımsız denetim şirketi olarak seçilmiştir. Bu karar 03.07.2020 tarihinde tescil ve 07.07.2020 tarih ve 10113 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855928


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:41118.510
Değişim :  0,02% |  24,44
Açılış :  118.792  
Önceki Kapanış :  118.485  
En Yüksek
119.512 En Düşük
117.075
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZFAS 2,64 1.222.936 % 10,00  
ALGYO 17,86 113.221.596 % 9,98  
VKFYO 5,29 8.097.249 % 9,98  
KLGYO 5,01 195.471.620 % 9,87  
GLBMD 5,25 22.283.896 % 9,83  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5736 8,6166 % 0,33  
Frank 7,2563 7,3000 % 0,05  
Riyal 1,8252 1,8343 % 0,08  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.778 1.778 -6,42  
Altın Gr. 392 393 -1,15  
Cumhuriyet 2.544 2.563 -7,80  
Tam 2.619 2.630 -8,00  
Yarım 1.272 1.287 -3,90  
Çeyrek 636 644 -2,00  
Gümüş.Ons 18,08 18,13 -0,17  
Gümüş Gr. 3,99 4,00 -0,04  
B. Petrol 42,88 42,88 -0,22  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru