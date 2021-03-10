***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
10.03.2021 15:10
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Deneyim Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 10.03.2021 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde ve denetimden sorumlu komitenin önerisi üzerine, Şirketimizin 2021 yılı hesaplarının Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında denetimini yapmak üzere Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve şirketimizin yapılacak ilk genel kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına ,katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916820
BIST
17:151.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 13,09
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.566
En Düşük
1.551
17:157,5341
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0731
|Açılış
|: 7,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,6703
En Düşük
7,5209
17:158,9901
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0787
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1129
En Düşük
8,9608
17:15416,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -3,60
|Açılış
|: 416,62
|
|Önceki Kapanış
|: 420,23
|
422,18
En Düşük
415,85
BIST En Aktif Hisseler17:15
|POLTK
|375,20
|4.891.979
|% 10,00
|
|PKENT
|2.509,10
|23.369.882
|% 10,00
|
|MERIT
|303,60
|727.315
|% 10,00
|
|YBTAS
|19.796,70
|1.216.428
|% 10,00
|
|SASA
|46,46
|1.549.646.151
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,00
|11.201.564
|% -5,75
|
|ISGSY
|20,46
|17.145.855
|% -5,28
|
|IZMDC
|3,07
|64.523.675
|% -4,95
|
|SODSN
|37,72
|212.083
|% -4,80
|
|BEYAZ
|14,16
|5.543.539
|% -4,52
|
|GARAN
|9,13
|2.667.672.718
|% 1,22
|
|SASA
|46,46
|1.549.646.151
|% 9,99
|
|PETKM
|6,27
|1.060.814.060
|% 0,48
|
|KRDMD
|7,59
|1.060.724.162
|% 2,85
|
|GUBRF
|84,00
|985.113.163
|% 3,64
|
|GARAN
|9,13
|2.667.672.718
|% 1,22
|
|PETKM
|6,27
|1.060.814.060
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,38
|375.762.197
|% -0,83
|
|KRDMD
|7,59
|1.060.724.162
|% 2,85
|
|ODAS
|3,90
|512.864.440
|% -0,51
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5288
|7,5341
|% -0,96
|
|Euro
|8,9833
|8,9901
|% -0,87
|
|Sterlin
|10,4550
|10,5074
|% -0,89
|
|Frank
|8,0768
|8,1255
|% -1,17
|
|Riyal
|2,0004
|2,0104
|% -1,18
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|4,44
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-3,22
|
|Cumhuriyet
|2.776
|2.818
|-24,00
|
|Tam
|2.758
|2.829
|-33,78
|
|Yarım
|1.333
|1.369
|-16,34
|
|Çeyrek
|669
|684
|-8,17
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,01
|68,01
|0,49
|
Seans Raporu
17:15
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17:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, PGSUS, DOHOL
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17:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 47 artarak (% 0.77 ) 1, 369
-
17:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, TRILC, MERIT, EMKEL, KAREL, POLTK, PARSN, BTCIM, PKENT, VAKKO
-
17:25
PEGYO, BFREN, TRGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:25
ISGSY, GENTS, IZMDC değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında