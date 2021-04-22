***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
22.04.2021 12:24
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
13.04.2021
Tescil Tarihi
16.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
22.04.2021-10315
Açıklamalar
13.04.2021 tarihli olağan genel kurul toplantısında şirketimizin 2021yılı hesaplarının Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında denetimini yapmak üzere Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmiştir. Bu karar 16.04.2021 tarihinde tescil ve 22.04.2021 tarih ve 10315 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930489
BIST
12:571.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 8,03
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.339
En Düşük
1.309
12:578,2745
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0954
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,3697
En Düşük
8,1672
12:579,9731
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1065
|Açılış
|: 9,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,0816
En Düşük
9,8213
12:57476,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,23
|Açılış
|: 476,11
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler12:57
|FORMT
|1,13
|5.175.273
|% 13,00
|
|UMPAS
|1,76
|129.138
|% 10,00
|
|SUMAS
|59,60
|253.531
|% 9,96
|
|OSMEN
|27,16
|1.258.810
|% 9,96
|
|SEKUR
|22,76
|3.345.059
|% 9,95
|
|CASA
|96,95
|234.639
|% -9,98
|
|ORMA
|26,62
|307.300
|% -9,95
|
|NUGYO
|11,40
|1.110.827
|% -9,95
|
|SNPAM
|15,53
|170.526
|% -9,87
|
|GSRAY
|3,22
|51.413.472
|% -9,80
|
|GARAN
|7,04
|917.397.307
|% 1,15
|
|EREGL
|17,98
|429.344.818
|% 0,78
|
|KOZAL
|107,90
|292.030.712
|% 2,66
|
|PETKM
|6,34
|271.359.605
|% -0,63
|
|KRDMD
|6,96
|248.128.701
|% 0,87
|
|GARAN
|7,04
|917.397.307
|% 1,15
|
|EKGYO
|1,80
|179.478.135
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,08
|183.602.633
|% 0,48
|
|TSKB
|1,22
|73.288.954
|% 0,83
|
|DOHOL
|2,92
|138.127.293
|% -0,34
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2700
|8,2745
|% 1,17
|
|Euro
|9,9653
|9,9731
|% 1,08
|
|Sterlin
|11,4846
|11,5422
|% 1,08
|
|Frank
|9,0081
|9,0624
|% 1,36
|
|Riyal
|2,2026
|2,2136
|% 1,26
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-4,67
|
|Altın Gr.
|476
|476
|4,23
|
|Cumhuriyet
|3.148
|3.195
|40,00
|
|Tam
|3.132
|3.213
|41,35
|
|Yarım
|1.514
|1.554
|20,01
|
|Çeyrek
|759
|777
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,41
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,01
|7,02
|0,03
|
|B. Petrol
|65,04
|65,04
|-0,28
|