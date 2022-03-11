***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDeneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi08.03.2022Tescil Tarihi11.03.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su11.03.2022-10535Açıklamalar08.03.2022 tarihli olağan genel kurul toplantısında şirketimizin 2022 yılı hesaplarının Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında denetimini yapmak üzere Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. bağımsız denetim şirketi olarak seçilmiştir. Bu karar 11.03.2022 tarihinde tescil ve 11.03.2022 tarih ve 10535 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009505BIST