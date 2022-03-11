***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
11.03.2022 15:27
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
08.03.2022
Tescil Tarihi
11.03.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
11.03.2022-10535
Açıklamalar
08.03.2022 tarihli olağan genel kurul toplantısında şirketimizin 2022 yılı hesaplarının Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında denetimini yapmak üzere Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. bağımsız denetim şirketi olarak seçilmiştir. Bu karar 11.03.2022 tarihinde tescil ve 11.03.2022 tarih ve 10535 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009505
BIST
15:152.066
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 23,98
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.067
En Düşük
2.043
15:1514,7726
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0819
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9941
En Düşük
14,7287
15:1516,3275
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0168
|Açılış
|: 16,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,2413
15:15934,73
En Yüksek
|Değişim
|: -1,82%
|| -17,29
|Açılış
|: 934,73
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
960,83
En Düşük
934,72
BIST En Aktif Hisseler15:15
|GRSEL
|10,96
|20.371.210
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.628.652
|% 9,93
|
|MEPET
|2,30
|12.090.220
|% 9,52
|
|FORMT
|1,08
|69.615.516
|% 8,00
|
|BASGZ
|13,77
|176.802.597
|% 7,41
|
|KRSTL
|6,25
|13.253.328
|% -8,09
|
|ISSEN
|16,44
|37.387.892
|% -6,43
|
|AKFGY
|2,53
|97.870.670
|% -4,53
|
|MIPAZ
|5,17
|7.880.067
|% -3,72
|
|SKTAS
|3,02
|12.864.555
|% -3,21
|
|THYAO
|26,78
|4.105.105.368
|% 4,04
|
|KRDMD
|15,10
|3.218.713.328
|% -1,76
|
|SISE
|13,72
|1.767.040.532
|% 4,26
|
|EREGL
|34,42
|1.223.264.861
|% -0,58
|
|GARAN
|11,77
|1.210.406.224
|% 0,43
|
|KRDMD
|15,10
|3.218.713.328
|% -1,76
|
|ODAS
|1,55
|297.809.203
|% 2,65
|
|DOHOL
|3,24
|582.885.357
|% 3,85
|
|THYAO
|26,78
|4.105.105.368
|% 4,04
|
|YKBNK
|3,72
|486.614.182
|% 1,09
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7661
|14,7726
|% -0,55
|
|Euro
|16,2818
|16,3275
|% -0,10
|
|Sterlin
|19,3143
|19,4112
|% -0,15
|
|Frank
|15,8005
|15,8957
|% -0,45
|
|Riyal
|3,9257
|3,9454
|% -0,39
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.971
|1.972
|-25,40
|
|Altın Gr.
|940
|940
|-11,65
|
|Cumhuriyet
|6.258
|6.326
|-125,00
|
|Tam
|6.208
|6.368
|-122,56
|
|Yarım
|3.000
|3.080
|-59,28
|
|Çeyrek
|1.505
|1.540
|-29,65
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,58
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|12,18
|12,20
|-0,18
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,83
|
Seans Raporu
15:15
daha fazla
-
15:30ALARK
Yüzde 5.85 oranında artışla 19.53 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 307, 884 adet işlem
-
15:29SISE
Yüzde 4.33 oranında artışla 13.73 lira fiyatla işlem gören hissede 130, 770, 236 adet işlem
-
15:28ALKA
Yüzde 7.23 oranında artışla 23.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 229, 082 adet işlem
-
15:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 61 artarak (% 1.07 ) 2, 315
-
15:27XU100
Endeks 2, 064 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 05 üstünde . İşlem hacmi 24, 392.00 milyon TL de