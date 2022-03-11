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***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

11.03.2022 15:27
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Ku


***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
08.03.2022
Tescil Tarihi
11.03.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
11.03.2022-10535
Açıklamalar

08.03.2022 tarihli olağan genel kurul toplantısında şirketimizin 2022 yılı hesaplarının Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında denetimini yapmak üzere Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. bağımsız denetim şirketi olarak seçilmiştir. Bu karar 11.03.2022  tarihinde tescil ve 11.03.2022 tarih ve 10535 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009505


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