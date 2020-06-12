***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Değerleme Raporu









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşDenge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A. Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiMesken değerleme raporuRapor Tarihi11.06.2020AçıklamalarŞirketimiz aktifine kayıtlı Ankara ili, Çankaya ilçesi, Alacaatlı mahallesi, 44930 ada 1 parsel numarasında kayıtlı dubleks mesken değerlemesi Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A. Ş. tarafından yapılmış olup, 11.06.2020 tarih,003numaralı değerleme raporu ektedir. Söz konusu gayrimenkul finansal tablolarımızda gerçeğe uygun değeri ile raporlanmakta ve yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırılmaktadır. Bu nedenle değerleme raporu sonucunda ortaya çıkan değer artışı finansal tablolarımıza da yansıtılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850945BIST