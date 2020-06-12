***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Değerleme Raporu
12.06.2020 15:17
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A. Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Mesken değerleme raporu
Rapor Tarihi
11.06.2020
Açıklamalar
Şirketimiz aktifine kayıtlı Ankara ili, Çankaya ilçesi, Alacaatlı mahallesi, 44930 ada 1 parsel numarasında kayıtlı dubleks mesken değerlemesi Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A. Ş. tarafından yapılmış olup, 11.06.2020 tarih,003
numaralı değerleme raporu ektedir. Söz konusu gayrimenkul finansal tablolarımızda gerçeğe uygun değeri ile raporlanmakta ve yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırılmaktadır. Bu nedenle değerleme raporu sonucunda ortaya çıkan değer artışı finansal tablolarımıza da yansıtılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850945
BIST
15:05109.496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 341,00
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
109.630
En Düşük
107.833
15:056,8332
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0062
|Açılış
|: 6,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
15:057,7287
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0024
|Açılış
|: 7,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6998
15:05381,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,00
|Açılış
|: 381,02
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
381,96
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|30,14
|55.745.869
|% 10,00
|
|GLRYH
|12,98
|25.136.192
|% 10,00
|
|KSTUR
|42,12
|42.949
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,61
|3.356.515
|% 9,94
|
|EKIZ
|10,73
|3.915.988
|% 9,94
|
|UMPAS
|0,81
|80.276
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,45
|777.748
|% -9,94
|
|EGCYO
|1,63
|1.292.907
|% -9,94
|
|YONGA
|29,20
|268.069
|% -9,54
|
|EGCYH
|0,96
|1.338.564
|% -9,43
|
|ASELS
|32,30
|719.056.423
|% 0,19
|
|GARAN
|8,14
|588.833.932
|% -0,25
|
|ECILC
|5,92
|512.261.082
|% 3,68
|
|PETKM
|3,96
|444.537.921
|% 0,76
|
|EKGYO
|1,95
|442.616.038
|% 0,52
|
|TSKB
|1,27
|301.199.597
|% 2,42
|
|EKGYO
|1,95
|442.616.038
|% 0,52
|
|IHLGM
|1,56
|319.843.007
|% -1,27
|
|IEYHO
|0,72
|86.664.299
|% -1,37
|
|PETKM
|3,96
|444.537.921
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5984
|8,6416
|% 0,03
|
|Frank
|7,1947
|7,2380
|% -0,30
|
|Riyal
|1,8148
|1,8239
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|6,72
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,00
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.488
|2,70
|
|Tam
|2.536
|2.557
|2,80
|
|Yarım
|1.238
|1.248
|1,30
|
|Çeyrek
|619
|625
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|17,57
|17,61
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|-0,02
|
|B. Petrol
|38,87
|38,87
|0,32
|
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