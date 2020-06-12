***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Değerleme Raporu









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşDenge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A. Ş.Değerleme Raporunun İçeriği2 adet mesken değerleme raporuRapor Tarihi11.06.2020AçıklamalarŞirketimiz aktifine kayıtlı Antalya ili, Alanya ilçesi, Mahmutlar mahallesi, 457 ada 3 parsel , 1 numaralı bağımsız bölüm ve 3 numaralı bağımsız bölümde kayıtlı 2 adet mesken değerlemesi Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A. Ş. tarafından yapılmış olup,11.06.2020 tarih,005numaralı değerleme raporu ektedir. Söz konusu gayrimenkul finansal tablolarımızda gerçeğe uygun değeri ileraporlanmakta ve yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırılmaktadır. Bu nedenle değerleme raporu sonucunda ortaya çıkan değer artışı finansal tablolarımıza da yansıtılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850947BIST