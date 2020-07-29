***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar24.07.2020 TARİHİNDE KAMUYA AÇIKLANAN ESAS SÖZLEŞME TADİLİ YÖNETİM KURULU KARAR METNİNDE BAHSİ GEÇEN 06.07.2020 TARİHLİ "İÇ KAYNAKLARIN SERMAYE HESABINA AKTARILDIĞININ TESPİTİNE DAİR SMM RAPORU"NUN TARİHİ 13.07.2020 OLARAK DÜZELTİLMİŞTİR."Şirketimiz Yönetim Kurulu 24.07.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanarak,Yönetim kurulunun 13/07/2020 tarih ve 2020/0013 sayılı kararı uyarınca , 14.225.175,-(ondörtmilyonikiyüzyirmibeşbinyüzyetmişbeş)TL'nin sermayeye eklenecek gayrimenkul satış kazancı hesabından olmak üzere tamamı iç kaynakların sermayeye eklenmesi sonucu şirketin çıkarılmış sermayesinin 25.382.175,- (yirmibeşmilyonüçyüzseksenikibinyüzyetmişbeş) olmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.İşbu karar ile ilgili olarak yapılan tetkikte iç kaynaklardan sermayeye eklenecek olan 14.225.175,-(ondörtmilyonikiyüzyirmibeşbinyüzyetmişbeş)TL'nin sermayeye aktarılmasının mevzuata uygun olduğu Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Nalan Kaya'nın hazırlamış olduğu 13.07.2020 tarihli rapor ile anlaşılmıştır.1-Artırılan 14.225.175,-(ondörtmilyonikiyüzyirmibeşbinyüzyetmişbeş)TL'lik sermayeyi temsilen nama yazılı A grubu, nama yazılı B grubu ve hamiline yazılı C grubu payların pay sahiplerine usulüne uygun olarak dağıtılmasına,2-Sermaye artırım işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine,3-Sermaye Piyasası Kanunu'nun18/7 hükmü uyarınca tescil ve ilan edilmek üzere çıkarılmış sermayeyi gösteren şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. Maddesinin karar ekinde yer alan yeni şeklinin kabul edilmesine ve Sermaye Piyasası Kuruluna sunulmasına katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863553BIST