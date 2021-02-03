***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
03.02.2021 14:05
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır: 1.Şirketimizin esas sözleşmenin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3'ncü maddesinin, "Şirket Yönetim Kurulunun Yapısı, Seçimi ve Oluşturulacak Komiteler" başlıklı 8'nci maddesinin ekteki Tadil tasarısı metninde yer aldığı şekilde tadil edilmesine, 2.Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben değişikliklerin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907185
BIST
14:071.517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,56
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.527
En Düşük
1.515
14:077,1634
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0389
|Açılış
|: 7,1500
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|Önceki Kapanış
|: 7,1700
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7,2044
En Düşük
7,1238
14:078,6161
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
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|Açılış
|: 8,5800
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|Önceki Kapanış
|: 8,6300
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8,6838
En Düşük
8,5825
14:07421,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -3,51
|Açılış
|: 421,70
|
|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
420,46
BIST En Aktif Hisseler14:07
|IDEAS
|19,69
|20.431.576
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,56
|3.270.802
|% 10,00
|
|YESIL
|242,00
|12.335.752
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.356.355
|% 10,00
|
|TACTR
|31,74
|4.182.597
|% 9,98
|
|KAPLM
|28,36
|19.326.487
|% -9,97
|
|MERIT
|140,00
|351.449
|% -7,89
|
|PKENT
|1.725,00
|2.623.075
|% -6,49
|
|SEKUR
|35,00
|17.960.074
|% -6,37
|
|DZGYO
|5,74
|63.952.054
|% -5,12
|
|GARAN
|9,93
|968.894.306
|% 2,48
|
|KOZAL
|123,30
|888.272.467
|% 1,65
|
|ODAS
|4,14
|739.597.589
|% 3,24
|
|DOHOL
|4,07
|629.071.845
|% -3,55
|
|ISFIN
|4,26
|610.269.635
|% 2,40
|
|TSKB
|1,86
|438.654.611
|% 1,09
|
|ODAS
|4,14
|739.597.589
|% 3,24
|
|DOHOL
|4,07
|629.071.845
|% -3,55
|
|EKGYO
|2,45
|375.186.703
|% -0,41
|
|ISFIN
|4,26
|610.269.635
|% 2,40
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1594
|7,1634
|% -0,54
|
|Euro
|8,6110
|8,6161
|% -0,59
|
|Sterlin
|9,7180
|9,7668
|% -0,93
|
|Frank
|7,9205
|7,9682
|% -0,85
|
|Riyal
|1,9003
|1,9098
|% -0,73
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|-0,44
|
|Altın Gr.
|422
|422
|-3,42
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.843
|-9,00
|
|Tam
|2.789
|2.859
|-7,99
|
|Yarım
|1.348
|1.383
|-3,87
|
|Çeyrek
|676
|692
|-1,93
|
|Gümüş.Ons
|26,65
|26,68
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,01
|
|B. Petrol
|57,94
|57,94
|0,14
|