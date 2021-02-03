***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır: 1.Şirketimizin esas sözleşmenin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3'ncü maddesinin, "Şirket Yönetim Kurulunun Yapısı, Seçimi ve Oluşturulacak Komiteler" başlıklı 8'nci maddesinin ekteki Tadil tasarısı metninde yer aldığı şekilde tadil edilmesine, 2.Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben değişikliklerin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907185BIST