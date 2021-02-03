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***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

03.02.2021 14:05



***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır: 1.Şirketimizin esas sözleşmenin "Amaç ve Konusu" başlıklı  3'ncü maddesinin, "Şirket Yönetim Kurulunun Yapısı, Seçimi ve Oluşturulacak  Komiteler" başlıklı 8'nci maddesinin  ekteki Tadil tasarısı metninde yer aldığı şekilde tadil edilmesine, 2.Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben değişikliklerin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907185


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