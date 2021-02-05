***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin esas sözleşmenin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3'ncü maddesinin, "Şirket Yönetim Kurulunun Yapısı, Seçimi ve Oluşturulacak Komiteler" başlıklı 8'nci maddesinin tadil metninin onaylanması amacıyla 04.02.2021 tarihinde Sermaye Pİyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907626BIST