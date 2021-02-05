***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
05.02.2021 10:26
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin esas sözleşmenin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3'ncü maddesinin, "Şirket Yönetim Kurulunun Yapısı, Seçimi ve Oluşturulacak Komiteler" başlıklı 8'nci maddesinin tadil metninin onaylanması amacıyla 04.02.2021 tarihinde Sermaye Pİyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907626
BIST
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413,11
En Düşük
409,83
BIST En Aktif Hisseler11:38
|DIRIT
|9,02
|3.199.845
|% 10,00
|
|YESIL
|258,50
|8.509.045
|% 10,00
|
|KARTN
|85,90
|219.956.921
|% 9,99
|
|EKIZ
|12,77
|3.163.129
|% 9,99
|
|UZERB
|86,50
|1.292.310
|% 9,98
|
|MERIT
|136,80
|115.049
|% -10,00
|
|SAMAT
|8,47
|6.766.132
|% -9,99
|
|EPLAS
|30,10
|266.656
|% -9,99
|
|INVEO
|126,50
|4.698.969
|% -9,32
|
|GEDIK
|22,70
|13.175.488
|% -7,35
|
|SISE
|7,86
|517.374.224
|% 1,95
|
|KOZAL
|123,90
|434.936.796
|% 1,98
|
|GARAN
|9,91
|347.695.941
|% -0,10
|
|ISKPL
|29,32
|301.811.289
|% 2,95
|
|SASA
|28,38
|251.176.613
|% 5,50
|
|TSKB
|1,86
|196.408.982
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,49
|202.676.006
|% 0,40
|
|SISE
|7,86
|517.374.224
|% 1,95
|
|CEMAS
|2,31
|132.935.116
|% 1,76
|
|DOHOL
|4,08
|202.901.077
|% -0,73
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0742
|7,0787
|% -0,80
|
|Euro
|8,4802
|8,4853
|% -0,76
|
|Sterlin
|9,6837
|9,7322
|% -0,46
|
|Frank
|7,8229
|7,8700
|% -0,49
|
|Riyal
|1,8837
|1,8932
|% -0,68
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|13,71
|
|Altın Gr.
|413
|413
|1,14
|
|Cumhuriyet
|2.743
|2.785
|-69,00
|
|Tam
|2.722
|2.793
|-75,97
|
|Yarım
|1.316
|1.351
|-36,74
|
|Çeyrek
|660
|675
|-18,38
|
|Gümüş.Ons
|26,66
|26,69
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,04
|
|B. Petrol
|59,39
|59,39
|0,38
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