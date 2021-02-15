***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 04.02.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu esas sözleşme değişikliği başvurusunun, 15.02.2021 tarihinde tarafımıza posta yoluyla bildirilen Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.02.2021 tarih, E-29833736-110.03.03-1687 sayılı yazısıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 360. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 4. Maddesi dikkate alınarak değerlendirilmeye alınmadığı bildirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909591BIST