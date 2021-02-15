***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
15.02.2021 12:49
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 04.02.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu esas sözleşme değişikliği başvurusunun, 15.02.2021 tarihinde tarafımıza posta yoluyla bildirilen Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.02.2021 tarih, E-29833736-110.03.03-1687 sayılı yazısıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 360. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 4. Maddesi dikkate alınarak değerlendirilmeye alınmadığı bildirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909591
BIST
15:341.557
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 18,29
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.560
En Düşük
1.547
15:346,9648
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,0709
|Açılış
|: 6,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9584
15:348,4579
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0681
|Açılış
|: 8,4550
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|Önceki Kapanış
|: 8,5050
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8,5534
En Düşük
8,4506
15:34408,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -3,41
|Açılış
|: 408,65
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
406,66
BIST En Aktif Hisseler15:32
|VAKFN
|12,32
|12.460.739
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,70
|276.597
|% 10,00
|
|TACTR
|31,68
|2.456.965
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|11.267.493
|% 10,00
|
|BALAT
|9,90
|2.536.380
|% 10,00
|
|IDEAS
|27,00
|3.969.621
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,62
|911.270
|% -9,92
|
|DARDL
|31,60
|4.753.698
|% -9,66
|
|PSDTC
|33,50
|11.385.256
|% -8,77
|
|PSDTC
|33,50
|11.385.256
|% -8,77
|
|KOZAL
|146,10
|2.189.075.954
|% 1,32
|
|SASA
|37,68
|1.497.553.005
|% 9,47
|
|THYAO
|12,31
|996.591.723
|% 2,58
|
|TCELL
|17,04
|649.964.644
|% 2,22
|
|GARAN
|9,98
|621.949.666
|% 0,60
|
|GSDHO
|2,73
|331.281.273
|% 1,11
|
|ALBRK
|2,28
|252.284.698
|% 1,79
|
|EKGYO
|2,54
|251.576.628
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,44
|139.133.541
|% 0,00
|
|CEMAS
|2,28
|217.230.381
|% 2,70
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9629
|6,9668
|% -0,98
|
|Euro
|8,4530
|8,4576
|% -0,80
|
|Sterlin
|9,6598
|9,7082
|% -0,58
|
|Frank
|7,7921
|7,8390
|% -0,82
|
|Riyal
|1,8523
|1,8616
|% -0,95
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|1,74
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-3,41
|
|Cumhuriyet
|2.721
|2.762
|-19,00
|
|Tam
|2.708
|2.777
|-18,23
|
|Yarım
|1.309
|1.343
|-8,82
|
|Çeyrek
|657
|672
|-4,41
|
|Gümüş.Ons
|27,66
|27,70
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,20
|0,04
|
|B. Petrol
|63,30
|63,30
|0,87
|