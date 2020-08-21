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***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme

21.08.2020 11:49
GÜNCEL HABERLER



***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

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Açıklamalar

Şirketimizin bedelsiz sermaye artırım sürecinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. maddesi  20.08.2020 tarih, 10142 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan  edilmiştir.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6-Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i 20/08/2020 20/08/2020 10142



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870565


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TKURU 88,10 3.754.125 % 9,99  
IZFAS 2,98 2.031.186 % 9,96  
OZBAL 4,78 75.724.087 % 9,89  
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Altın Gr. 456 456 -0,70  
Cumhuriyet 3.024 3.070 -9,00  
Tam 3.020 3.098 3,34  
Yarım 1.460 1.499 1,62  
Çeyrek 732 749 0,81  
Gümüş.Ons 26,57 26,60 -0,65  
Gümüş Gr. 6,27 6,28 -0,12  
B. Petrol 44,16 44,16 -0,72  
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