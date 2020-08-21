***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme
21.08.2020 11:49
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimizin bedelsiz sermaye artırım sürecinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. maddesi 20.08.2020 tarih, 10142 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6-Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i 20/08/2020 20/08/2020 10142
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870565
BIST
16:161.108
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -18,44
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.107
16:167,3408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0433
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3429
En Düşük
7,1952
16:168,6502
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0084
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7168
En Düşük
8,4895
16:16457,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,54
|Açılış
|: 457,18
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
443,97
BIST En Aktif Hisseler16:16
|GARFA
|12,32
|17.283.568
|% 10,00
|
|TKURU
|88,10
|3.754.125
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,98
|2.031.186
|% 9,96
|
|OZBAL
|4,78
|75.724.087
|% 9,89
|
|EMKEL
|3,00
|13.164.187
|% 9,89
|
|TGSAS
|7,84
|4.790.813
|% -9,99
|
|ZOREN
|2,62
|782.062.413
|% -9,97
|
|NIBAS
|17,15
|21.489
|% -9,97
|
|AYEN
|5,63
|15.211.061
|% -9,92
|
|FADE
|5,01
|5.796.710
|% -9,89
|
|PETKM
|4,20
|5.731.053.887
|% -9,68
|
|TUPRS
|84,35
|4.060.237.781
|% -8,32
|
|GARAN
|7,10
|1.590.080.394
|% -0,56
|
|RTALB
|56,90
|1.049.397.175
|% 8,59
|
|AKBNK
|5,06
|971.793.862
|% -0,39
|
|PETKM
|4,20
|5.731.053.887
|% -9,68
|
|EKGYO
|1,98
|596.607.467
|% -2,46
|
|YKBNK
|2,14
|622.191.050
|% -0,93
|
|ZOREN
|2,62
|782.062.413
|% -9,97
|
|GARAN
|7,10
|1.590.080.394
|% -0,56
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3348
|7,3408
|% 0,59
|
|Euro
|8,6405
|8,6502
|% -0,10
|
|Sterlin
|9,5729
|9,6209
|% -0,45
|
|Frank
|8,0093
|8,0576
|% 0,01
|
|Riyal
|1,9507
|1,9605
|% 0,54
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|-9,78
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-9,00
|
|Tam
|3.020
|3.098
|3,34
|
|Yarım
|1.460
|1.499
|1,62
|
|Çeyrek
|732
|749
|0,81
|
|Gümüş.Ons
|26,57
|26,60
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,12
|
|B. Petrol
|44,16
|44,16
|-0,72
|