***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin bedelsiz sermaye artırım sürecinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. maddesi 20.08.2020 tarih, 10142 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6-Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i 20/08/2020 20/08/2020 10142http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870565BIST