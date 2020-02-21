***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 0 0Satışların Maliyeti23 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri24-25 -2.026.210 -1.720.374Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26 1.984.876 8.265.351Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -1.028.142 -4.461.908ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.069.476 2.083.069Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 601.233 1.772.378FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-468.243 3.855.447Finansman Gelirleri27 398.152 1.368.601Finansman Giderleri27 -932.238 -4.071.055SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.002.329 1.152.993Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri28 -55.977 6.398Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-55.977 6.398SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.058.306 1.159.391DÖNEM KARI (ZARARI)-1.058.306 1.159.391Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.058.306 1.159.391Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Srdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 29 -0,09490000 0,10390000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.016.979 9.719.765Dönem Karı (Zararı)-1.058.306 1.159.391Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.058.306 1.159.391Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler818.747 2.916.057Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-16 141.836 203.405Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -1.683Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -1.683Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-178.328 -60.455Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 26.212 27.046Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 -107.029 -30.464Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-97.511 -57.037Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler27 -70.786 -96.895Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-105.112 -202.007Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler34.326 105.112Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler14 117.222 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 55.977 -6.398Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-15.000 -65.149Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -65.149Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-15.000 0Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler767.826 2.943.232İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler9.305.602 5.644.317Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 1.683İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 0 1.683Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9.929.716 5.524.125İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9.929.716 5.524.125Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-29.045 3.317İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 -29.045 3.317Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 4.481 4.971Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.000 -2.578İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.000 -2.578Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)19 -602.550 112.799Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları9.066.043 9.719.765Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler21 -49.064 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.220.933 -68.601Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-9.512.137 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 65.147Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15-16 -3.796 -133.748Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 295.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.740.349 -5.745.577Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri11 750.000 0Kredilerden Nakit Girişleri750.000 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -3.107.381 -5.225.268Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.107.381 -5.225.268Ödenen Faiz27 -382.968 -520.309YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.944.303 3.905.587NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.944.303 3.905.587DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 6.775.179 2.869.592DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 3.830.876 6.775.179Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 3.830.875 6.775.179Finansal Yatırımlar12 9.394.915 0Diğer Alacaklar1.005.659 9.981.719İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.005.659 9.981.719Diğer Dönen Varlıklar585.053 637.963İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 585.053 637.963ARA TOPLAM14.816.502 17.394.861TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR14.816.502 17.394.861DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar0 732.449İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 0 732.449Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 14.875.590 15.155.590Maddi Duran Varlıklar15 743.814 880.328Arazi ve Arsalar14.936 14.936Binalar46.219 47.421Tesis, Makine ve Cihazlar16.910 21.229Taşıtlar489.083 570.691Mobilya ve Demirbaşlar176.666 226.051Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 15.126 16.652Bilgisayar Yazılımları15.126 16.652Ertelenmiş Vergi Varlığı28 225.052 275.895TOPLAM DURAN VARLIKLAR15.859.582 17.060.914TOPLAM VARLIKLAR30.676.084 34.455.775KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.326.475 3.013.842İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.326.475 3.013.842Banka Kredileri11 2.326.475 3.013.842Ticari Borçlar2.860 31.905İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 2.860 31.905Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 79.007 74.526Diğer Borçlar39.507 36.507İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 39.507 36.507Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)920.731 815.440İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19 920.731 815.440ARA TOPLAM3.368.580 3.972.220TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.368.580 3.972.220UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar952.737 2.237.894İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar952.737 2.237.894Banka Kredileri11 952.737 2.237.894Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)940.911 1.648.752İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19 940.911 1.648.752Uzun Vadeli Karşılıklar252.344 356.558Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 110.684 107.869Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar17 141.660 248.689TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.145.992 4.243.204TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.514.572 8.215.424ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar25.161.512 26.240.351Ödenmiş Sermaye11.157.000 11.157.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.934.762 1.934.762Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.827.149 2.864.561Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.827.149 2.864.561Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)2.944.786 2.961.665Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-117.637 -97.104Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16.137.994 16.137.994Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı16.097.101 16.097.101Yasal Yedekler40.893 40.893Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-5.837.087 -7.013.357Net Dönem Karı veya Zararı-1.058.306 1.159.391TOPLAM ÖZKAYNAKLAR25.161.512 26.240.351TOPLAM KAYNAKLAR30.676.084 34.455.775Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.157.000 1.934.762 2.961.665 40.893 -6.926.424 16.137.927 25.216.979 25.216.979Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-127.759 -127.759 -127.759Hatalara İlişkin DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar11.157.000 1.934.762 2.961.665 -88.844 40.893 -7.054.183 16.137.927 25.089.220 25.089.220Transferler16.097.101 40.826 -16.137.927 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)22 -8.260 1.159.391 1.151.131 1.151.131Dönem Karı (Zararı)1.159.391 1.159.391 1.159.391Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-8.260 -8.260 -8.260Dönem Sonu Bakiyeler11.157.000 1.934.762 2.961.665 -97.104 16.137.994 -7.013.357 1.159.391 26.240.351 26.240.351Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.157.000 1.934.762 2.961.665 -97.104 16.137.994 -7.013.357 1.159.391 26.240.351 26.240.351Transferler1.159.391 -1.159.391Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)22 -16.879 -20.533 -1.058.306 -1.095.718 -1.095.718Dönem Karı (Zararı)-1.058.306 -1.058.306 -1.058.306Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-16.879 -20.533 -37.412 -37.412Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)22 16.879 16.879 16.879Dönem Sonu Bakiyeler11.157.000 1.934.762 2.944.786 -117.637 16.137.994 -5.837.087 -1.058.306 25.161.512 25.161.512Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-1.058.306 1.159.391DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-37.412 -8.260Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)22 -21.099 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22 -25.667 -10.325Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler9.354 2.065Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi22 4.220 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi5.134 2.065Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-37.412 -8.260TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.095.718 1.151.131Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.095.718 1.151.131http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820963BIST