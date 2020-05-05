***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 0 0Satışların Maliyeti23 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri24-25 -416.818 -570.554Pazarlama Giderleri24-25 0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26 150.304 966.158Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -169.715 -224.118ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-436.229 171.486Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 -146.378 163.514Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-582.607 335.000Finansman Gelirleri27 154.621 220.926Finansman Giderleri27 -247.513 -460.134SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-675.499 95.792Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri28 -43.541 -18.198Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-43.541 -18.198SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-719.040 77.594DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)-719.040 77.594Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-719.040 77.594Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 29 -0,06440000 0,00700000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-245.642 -100.541Dönem Karı (Zararı)-719.040 77.594Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-719.040 77.594Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler587.817 414.196Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-16 32.699 54.645Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler345.220 0Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler345.220 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-5.027 27.250Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 10.493 8.603Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 -15.520 18.647Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler27 65.467 65.668Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-34.326 -105.112Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler99.793 170.780Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 43.541 18.198Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler105.917 248.435İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-114.419 -592.331Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-48.843 -568.037İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-48.843 -568.037Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.077 -3.182İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 1.077 -3.182Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 11.597 26.649Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.901 -4.783İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-6.901 -4.783Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)19 -71.349 -42.978Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-245.642 -100.541YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI9.049.695 -1.051Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri9.049.695 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15-16 0 -1.051FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.588.030 -580.515Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri11 0 750.000Kredilerden Nakit Girişleri0 750.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -1.517.230 -1.220.196Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.517.230 -1.220.196Ödenen Faiz27 -70.800 -110.319YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.216.023 -682.107NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.216.023 -682.107DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 3.830.875 6.775.179DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 11.046.898 6.093.072Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 11.046.898 3.830.875Finansal Yatırımlar12 0 9.394.915Diğer Alacaklar1.086.913 1.005.659İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.086.913 1.005.659Diğer Dönen Varlıklar557.975 585.053İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 557.975 585.053ARA TOPLAM12.691.786 14.816.502TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR12.691.786 14.816.502DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 14.875.590 14.875.590Maddi Duran Varlıklar15 711.496 743.814Arazi ve Arsalar14.936 14.936Binalar45.918 46.219Tesis, Makine ve Cihazlar15.830 16.910Taşıtlar468.681 489.083Mobilya ve Demirbaşlar166.131 176.666Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 14.745 15.126Bilgisayar Yazılımları14.745 15.126Ertelenmiş Vergi Varlığı28 181.184 225.052TOPLAM DURAN VARLIKLAR15.783.015 15.859.582TOPLAM VARLIKLAR28.474.801 30.676.084KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar938.993 2.326.475İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar938.993 2.326.475Banka Kredileri11 938.993 2.326.475Ticari Borçlar3.937 2.860İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.937 2.860Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 90.604 79.007Diğer Borçlar32.606 39.507İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar32.606 39.507Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19 1.009.980 920.731İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.009.980 920.731ARA TOPLAM2.076.120 3.368.580TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.076.120 3.368.580UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar928.906 952.737İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar928.906 952.737Banka Kredileri11 928.906 952.737Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)780.313 940.911İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19 780.313 940.911Uzun Vadeli Karşılıklar245.680 252.344Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 119.540 110.684Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar17 126.140 141.660TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.954.899 2.145.992TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.031.019 5.514.572ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar24.443.782 25.161.512Ödenmiş Sermaye11.157.000 11.157.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.934.762 1.934.762Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.828.459 2.827.149Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.828.459 2.827.149Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)2.944.786 2.944.786Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-116.327 -117.637Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16.137.994 16.137.994Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı16.097.101 16.097.101Yasal Yedekler40.893 40.893Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-6.895.393 -5.837.087Net Dönem Karı veya Zararı-719.040 -1.058.306TOPLAM ÖZKAYNAKLAR24.443.782 25.161.512TOPLAM KAYNAKLAR28.474.801 30.676.084Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.157.000 1.934.762 2.961.665 -97.104 16.137.994 -7.013.357 1.159.391 26.240.351 26.240.351Transferler1.159.391 -1.159.391 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.320 77.594 79.914 79.914Dönem Sonu Bakiyeler11.157.000 1.934.762 2.961.665 -94.784 16.137.994 -5.853.966 77.594 26.320.265 26.320.265Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.157.000 1.934.762 2.944.786 -117.637 16.137.994 -5.837.087 -1.058.306 25.161.512 25.161.512Transferler-1.058.306 1.058.306 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)22 1.310 -719.040 -717.730 -717.730Dönem Sonu Bakiyeler11.157.000 1.934.762 2.944.786 -116.327 16.137.994 -6.895.393 -719.040 24.443.782 24.443.782Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-719.040 77.594DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.310 2.320Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)22 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22 1.637 2.900Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-327 -580Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi22 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-327 -580Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.310 2.320TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-717.730 79.914Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-717.730 79.914http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842453BIST