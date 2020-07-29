***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 0 0 0 0Satışların Maliyeti23 0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri24-25 -934.427 -1.088.691 -517.609 -518.137Pazarlama Giderleri24-25 0 0 0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26 227.755 1.536.609 77.451 570.451Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -277.365 -354.349 -107.650 -130.231ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-984.037 93.569 -547.808 -77.917Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 9.309.496 404.029 9.455.874 240.515Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.325.459 497.598 8.908.066 162.598Finansman Gelirleri27 260.088 297.349 105.467 76.423Finansman Giderleri27 -321.291 -665.163 -73.778 -205.029SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.264.256 129.784 8.939.755 33.992Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri28 -2.101.328 -41.877 -2.057.787 -23.679Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-2.101.328 -41.877 -2.057.787 -23.679SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.162.928 87.907 6.881.968 10.313DÖNEM KARI (ZARARI)6.162.928 87.907 6.881.968 10.313Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları6.162.928 87.907 6.881.968 10.313Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 29 0,55240000 0,00790000 0,61680000 0,00090000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.091.639 -583.281Dönem Karı (Zararı)6.162.928 87.907Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-6.997.550 386.227Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-16 64.483 106.945Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-21.995 -58.904Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 21.223 17.628Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 -43.218 -76.532Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-232.920 -4.582Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-244.622 -263.697Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11.702 259.115Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler14 -9.189.410 -42.760Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 2.101.328 41.877Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -15.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -15.000Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler280.964 358.651İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-257.017 -1.057.415Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-71.544 -840.518İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-71.544 -840.518Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 0 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler31.712 -22.116İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 31.712 -22.116Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 9.522 17.092Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler19.426 -1.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)19.426 -1.000Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)19 -246.133 -210.873Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.091.639 -583.281Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler21 0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI9.605.211 -3.575.264Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri9.394.915 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 -4.027.798Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15-16 0 -1.051Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 0 295.000Alınan Faiz210.296 158.585FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.979.251 -924.376Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri11 0 750.000Kredilerden Nakit Girişleri0 750.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.831.678 -1.481.316Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -2.831.678 -1.481.316Ödenen Faiz27 -147.573 -193.060YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.534.321 -5.082.921NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.534.321 -5.082.921DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 3.830.875 6.775.179DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 9.365.196 1.692.258Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 9.365.196 3.830.875Finansal Yatırımlar12 0 9.394.915Diğer Alacaklar1.140.946 1.005.659İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.140.946 1.005.659Diğer Dönen Varlıklar542.574 585.053İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 542.574 585.053ARA TOPLAM11.048.716 14.816.502TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.048.716 14.816.502DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 24.065.000 14.875.590Maddi Duran Varlıklar713.738 743.814Arazi ve Arsalar22.136 14.936Binalar72.063 46.219Tesis, Makine ve Cihazlar14.750 16.910Taşıtlar448.279 489.083Mobilya ve Demirbaşlar156.510 176.666Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.363 15.126Bilgisayar Yazılımları14.363 15.126Ertelenmiş Vergi Varlığı0 225.052TOPLAM DURAN VARLIKLAR24.793.101 15.859.582TOPLAM VARLIKLAR35.841.817 30.676.084KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar333.789 2.326.475İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar333.789 2.326.475Banka Kredileri11 333.789 2.326.475Ticari Borçlar34.572 2.860İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 34.572 2.860Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 88.529 79.007Diğer Borçlar58.933 39.507İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 58.933 39.507Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.060.541 920.731İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19 1.060.541 920.731ARA TOPLAM1.576.364 3.368.580TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.576.364 3.368.580UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar245.775 952.737İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar245.775 952.737Banka Kredileri11 245.775 952.737Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)554.968 940.911İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19 554.968 940.911Uzun Vadeli Karşılıklar228.833 252.344Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 130.391 110.684Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar17 98.442 141.660Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 1.883.308 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.912.884 2.145.992TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.489.248 5.514.572ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar22 31.352.569 25.161.512Ödenmiş Sermaye11.157.000 11.157.000Geri Alınmış Paylar (-)0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.934.762 1.934.762Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.855.278 2.827.149Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.855.278 2.827.149Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)2.971.702 2.944.786Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-116.424 -117.637Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16.137.994 16.137.994Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı16.097.101 16.097.101Yasal Yedekler40.893 40.893Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-6.895.393 -5.837.087Net Dönem Karı veya Zararı6.162.928 -1.058.306TOPLAM ÖZKAYNAKLAR31.352.569 25.161.512TOPLAM KAYNAKLAR35.841.817 30.676.084Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.157.000 1.934.762 2.961.665 -97.104 16.137.994 -7.013.357 1.159.391 26.240.351 26.240.351Transferler1.159.391 -1.159.391 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)22 -16.879 2.711 87.907 73.739 73.739Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)22 16.879 16.879 16.879Dönem Sonu Bakiyeler11.157.000 1.934.762 2.944.786 -94.393 16.137.994 -5.837.087 87.907 26.330.969 26.330.969Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.157.000 1.934.762 2.944.786 -117.637 16.137.994 -5.837.087 -1.058.306 25.161.512 25.161.512Transferler-1.058.306 1.058.306 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)22 26.916 1.213 6.162.928 6.191.057 6.191.057Dönem Sonu Bakiyeler11.157.000 1.934.762 2.971.702 -116.424 16.137.994 -6.895.393 6.162.928 31.352.569 31.352.569Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)6.162.928 87.907 6.881.968 10.313DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar28.129 -14.168 26.819 -16.488Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)22 33.645 -21.099 33.645 -21.099Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22 1.516 3.389 -121 489Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-7.032 3.542 -6.705 4.122Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi22 -6.729 4.220 -6.729 4.220Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-303 -678 24 -98Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)28.129 -14.168 26.819 -16.488TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.191.057 73.739 6.908.787 -6.175Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları6.191.057 73.739 6.908.787 -6.175http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863567BIST