***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 0 0 0 0Satışların Maliyeti23 0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri24-25 -1.574.195 -1.535.336 -639.768 -446.645Pazarlama Giderleri24-25 0 0 0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26 378.741 1.632.133 150.986 95.524Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -489.342 -989.779 -211.977 -635.430ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.684.796 -892.982 -700.759 -986.551Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 10.955.325 127.212 1.645.829 -276.817Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.270.529 -765.770 945.070 -1.263.368Finansman Gelirleri27 289.694 356.314 29.606 58.965Finansman Giderleri27 -415.538 -735.505 -94.247 -70.342SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.144.685 -1.144.961 880.429 -1.274.745Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.092.250 29.385 9.078 71.262Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-2.092.250 29.385 9.078 71.262SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.052.435 -1.115.576 889.507 -1.203.483DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)7.052.435 -1.115.576 889.507 -1.203.483Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları7.052.435 -1.115.576 889.507 -1.203.483Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 29 0,28000000 -0,10000000 0,04000000 -0,11000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-673.924 -214.272Dönem Karı (Zararı)7.052.435 -1.115.576Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-7.258.030 761.295Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-16 95.916 155.809Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-10.439 -48.825Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 32.779 27.707Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 -43.218 -76.532Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler27 -371.388 -270.394Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-274.228 -105.112Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-97.160 -165.282Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler14 -9.189.410 405.190Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 2.092.250 -29.385Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -15.000Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler125.041 563.900İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-468.329 140.009Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-195.658 632.263İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-195.658 632.263Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler20.236 -24.022İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 20.236 -24.022Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 24.302 4.674Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.936 -3.353İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5.936 -3.353Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)19 -323.145 -469.553Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-673.924 -214.272YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI9.634.817 -3.510.971Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları9.394.915 -4.015.216Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15-16 0 -1.051Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 0 295.000Alınan Faiz239.902 210.296FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.727.641 -2.332.990Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 750.000Kredilerden Nakit Girişleri11 0 750.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.901.177 -2.778.069Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -2.901.177 -2.778.069Ödenen Faiz27 173.536 -304.921YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.233.252 -6.058.233NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.233.252 -6.058.233DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 3.830.875 6.775.179DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 10.064.127 716.946Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 10.064.127 3.830.875Finansal Yatırımlar12 0 9.394.915Diğer Alacaklar9 1.220.069 1.005.659İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.220.069 1.005.659Diğer Dönen Varlıklar532.408 585.053İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 532.408 585.053ARA TOPLAM11.816.604 14.816.502TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.816.604 14.816.502DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 24.065.000 14.875.590Maddi Duran Varlıklar15 682.687 743.814Arazi ve Arsalar22.136 14.936Binalar71.632 46.219Tesis, Makine ve Cihazlar13.671 16.910Taşıtlar427.876 489.083Mobilya ve Demirbaşlar147.372 176.666Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 13.981 15.126Bilgisayar Yazılımları13.981 15.126Ertelenmiş Vergi Varlığı28 0 225.052TOPLAM DURAN VARLIKLAR24.761.668 15.859.582TOPLAM VARLIKLAR36.578.272 30.676.084KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar349.964 2.326.475İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar349.964 2.326.475Banka Kredileri11 349.964 2.326.475Ticari Borçlar23.096 2.860İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar23.096 2.860Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 103.309 79.007Diğer Borçlar45.443 39.507İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar45.443 39.507Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19 1.210.240 920.731İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.210.240 920.731ARA TOPLAM1.732.052 3.368.580TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.732.052 3.368.580UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar161.268 952.737İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar161.268 952.737Banka Kredileri11 161.268 952.737Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)328.257 940.911İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19 328.257 940.911Uzun Vadeli Karşılıklar244.224 252.344Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 145.782 110.684Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar17 98.442 141.660Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 1.873.463 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.607.212 2.145.992TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.339.264 5.514.572ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar32.239.008 25.161.512Ödenmiş Sermaye25.382.175 11.157.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.934.762 1.934.762Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.852.210 2.827.149Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.852.210 2.827.149Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)2.971.702 2.944.786Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-119.492 -117.637Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.912.819 16.137.994Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı1.871.926 16.097.101Yasal Yedekler40.893 40.893Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-6.895.393 -5.837.087Net Dönem Karı veya Zararı7.052.435 -1.058.306TOPLAM ÖZKAYNAKLAR32.239.008 25.161.512TOPLAM KAYNAKLAR36.578.272 30.676.084Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.157.000 1.934.762 2.961.665 -97.104 16.137.994 -7.013.357 1.159.391 26.240.351 26.240.351Transferler1.159.391 -1.159.391 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)22 -18.965 -1.115.576 -1.134.541 -1.134.541Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)22