***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 0 0Satışların Maliyeti23 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri24-25 -2.161.801 -2.026.210Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26 458.963 1.984.876Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -1.087.543 -1.028.142ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.790.381 -1.069.476Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 11.260.438 601.233FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.470.057 -468.243Finansman Gelirleri27 529.617 398.152Finansman Giderleri27 -417.355 -932.238SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.582.319 -1.002.329Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri28 -2.663.432 -55.977Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-2.663.432 -55.977SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.918.887 -1.058.306DÖNEM KARI (ZARARI)5.918.887 -1.058.306Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.918.887 -1.058.306Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 29 0,23000000 -0,04000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.054.558 8.812.658Dönem Karı (Zararı)5.918.887 -1.058.306Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)5.918.887 -1.058.306Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-6.272.489 614.426Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15--16 127.590 141.836Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-68.292 -178.328Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 43.368 26.212Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 -111.660 -107.029Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 -97.511Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler27 -266.208 -275.107Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-514.151 -309.433Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler247.943 34.326Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler14 -8.844.190 117.222Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 2.663.432 55.977Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-50.500 -15.000Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler165.679 767.826İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-700.956 9.305.602Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-26.296 9.929.716İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-26.296 9.929.716Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-133 -29.045İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 -133 -29.045Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 24.296 4.481Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.221 3.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.221 3.000Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)19 -702.044 -602.550Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.054.558 8.861.722Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler21 0 -49.064YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI9.733.557 -9.016.613Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları9.049.695 -9.512.138Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15-16 -11.463 -3.796Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 215.500 295.000Alınan Faiz479.825 204.321FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.170.175 -2.740.349Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri11 0 750.000Kredilerden Nakit Girişleri0 750.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -2.974.426 -3.107.381Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.974.426 -3.107.381Ödenen Faiz27 -195.749 -382.968YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.508.824 -2.944.304NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.508.824 -2.944.304DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 3.830.875 6.775.179DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 9.339.699 3.830.875Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 9.339.699 3.830.875Finansal Yatırımlar12 0 9.394.915Diğer Alacaklar1.078.146 1.005.659İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.078.146 1.005.659Diğer Dönen Varlıklar518.825 585.053İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 518.825 585.053ARA TOPLAM10.936.670 14.816.502TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR10.936.670 14.816.502DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 23.900.000 14.875.590Maddi Duran Varlıklar15 662.857 743.814Arazi ve Arsalar22.137 14.936Binalar71.201 46.219Tesis, Makine ve Cihazlar12.591 16.910Taşıtlar407.475 489.083Mobilya ve Demirbaşlar149.453 176.666Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 13.599 15.126Bilgisayar Yazılımları13.599 15.126Ertelenmiş Vergi Varlığı28 0 225.052TOPLAM DURAN VARLIKLAR24.576.456 15.859.582TOPLAM VARLIKLAR35.513.126 30.676.084KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar396.063 2.326.475İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar396.063 2.326.475Banka Kredileri11 396.063 2.326.475Ticari Borçlar2.727 2.860İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.727 2.860Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 103.303 79.007Diğer Borçlar42.728 39.507İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar42.728 39.507Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.137.778 920.731İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19 1.137.778 920.731ARA TOPLAM1.682.599 3.368.580TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.682.599 3.368.580UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar72.231 952.737İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar72.231 952.737Banka Kredileri11 72.231 952.737Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21.820 940.911İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19 21.820 940.911Uzun Vadeli Karşılıklar185.391 252.344Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 155.391 110.684Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar17 30.000 141.660Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 2.444.841 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.724.283 2.145.992TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.406.882 5.514.572ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar31.106.244 25.161.512Ödenmiş Sermaye25.382.175 11.157.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.934.762 1.934.762Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.823.316 2.827.149Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.823.316 2.827.149Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)2.942.024 2.944.786Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-118.708 -117.637Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.912.819 16.137.994Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı1.871.926 16.097.101Yasal Yedekler40.893 40.893Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-6.865.715 -5.837.087Net Dönem Karı veya Zararı5.918.887 -1.058.306TOPLAM ÖZKAYNAKLAR31.106.244 25.161.512TOPLAM KAYNAKLAR35.513.126 30.676.084Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.157.000 1.934.762 2.961.665 -97.104 16.137.994 -7.013.357 1.159.391 26.240.351 26.240.351Transferler1.159.391 -1.159.391Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)22 -20.533 -1.058.306 -1.078.839 -1.078.839Dönem Sonu Bakiyeler11.157.000 1.934.762 2.961.665 -117.637 16.137.994 -5.853.966 -1.058.306 25.161.512 25.161.512Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.157.000 1.934.762 2.944.786 -117.637 16.137.994 -5.837.087 -1.058.306 25.161.512 25.161.512Transferler-1.058.306 1.058.306Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)22 26.916 -1.071 5.918.887 5.944.732 5.944.732Sermaye Arttırımı22 14.225.175 -14.225.175Dönem Sonu Bakiyeler25.382.175 1.934.762 2.971.702 -118.708 1.912.819 -6.895.393 5.918.887 31.106.244 31.106.244Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)5.918.887 -1.058.306DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar25.845 -20.533Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)22 33.645 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22 -1.339 -25.667Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-6.461 5.134Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi22 -6.729 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi268 5.134Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)25.845 -20.533TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.944.732 -1.078.839Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.944.732 -1.078.839http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910106BIST