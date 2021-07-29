***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 0 0 0 0Satışların Maliyeti23 0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri24-25 -983.189 -934.427 -507.660 -517.609Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26 1.619.364 227.755 439.940 77.451Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -225.266 -277.365 -55.897 -107.650ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)410.909 -984.037 -123.617 -547.808Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 581.282 9.309.496 339.037 9.455.874FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)992.191 8.325.459 215.420 8.908.066Finansman Gelirleri27 236.551 260.088 86.275 105.467Finansman Giderleri27 -58.829 -321.291 1.793 -73.778SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.169.913 8.264.256 303.488 8.939.755Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri28 -7.699 -2.101.328 7.419 -2.057.787Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-7.699 -2.101.328 7.419 -2.057.787SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.162.214 6.162.928 310.907 6.881.968DÖNEM KARI (ZARARI)1.162.214 6.162.928 310.907 6.881.968Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.162.214 6.162.928 310.907 6.881.968Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLERDEN PAY BAŞINA KAZANÇ 29 0,04580000 0,55200000 0,01220000 0,61700000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI422.559 -1.091.639Dönem Karı (Zararı)1.162.214 6.162.928Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.162.214 6.162.928Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-143.528 -6.997.550Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-16 63.876 64.483Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.118 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.118 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler25.724 -21.995Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 25.724 21.223Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 0 -43.218Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler27 -187.945 -232.920Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-236.551 -244.622Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler48.606 11.702Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler14 0 -9.189.410Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 7.699 2.101.328Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-55.000 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-55.000 0Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler0 280.964İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-596.127 -257.017Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-142.271 -71.544İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-142.271 -71.544Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler220 31.712İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 220 31.712Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 1.487 9.522Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.737 19.426İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-5.737 19.426Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)19 -449.826 -246.133Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları422.559 -1.091.639YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI398.409 9.605.211Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 9.394.915Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15-16 -5.948 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 220.000 0Alınan Faiz184.357 210.296FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-222.127 -2.979.251Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -188.410 -2.831.678Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-188.410 -2.831.678Ödenen Faiz27 -33.717 -147.573YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)598.841 5.534.321NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)598.841 5.534.321DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 9.339.699 3.830.875DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 9.938.540 9.339.699Diğer Alacaklar1.325.798 1.078.146İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.325.798 1.078.146Diğer Dönen Varlıklar448.631 518.825İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 448.631 518.825ARA TOPLAM11.712.969 10.936.670TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.712.969 10.936.670DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 23.735.000 23.900.000Maddi Duran Varlıklar15 605.693 662.857Arazi ve Arsalar22.137 22.137Binalar70.340 71.201Tesis, Makine ve Cihazlar10.832 12.591Taşıtlar366.671 407.475Mobilya ve Demirbaşlar135.713 149.453Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 12.836 13.599Bilgisayar Yazılımları12.836 13.599TOPLAM DURAN VARLIKLAR24.353.529 24.576.456TOPLAM VARLIKLAR36.066.498 35.513.126KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar279.885 396.063İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar279.885 396.063Banka Kredileri11 279.885 396.063Ticari Borçlar2.947 2.727İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.947 2.727Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 104.790 103.303Diğer Borçlar36.991 42.728İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar36.991 42.728Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)709.772 1.137.778İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19 709.772 1.137.778ARA TOPLAM1.134.385 1.682.599TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.134.385 1.682.599UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 72.231İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 72.231Banka Kredileri11 0 72.231Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 21.820İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19 0 21.820Uzun Vadeli Karşılıklar208.947 185.391Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 178.947 155.391Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar17 30.000 30.000Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 2.452.974 2.444.841TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.661.921 2.724.283TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.796.306 4.406.882ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar32.270.192 31.106.244Ödenmiş Sermaye25.382.175 25.382.175Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.934.762 1.934.762Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.795.372 2.823.316Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.795.372 2.823.316Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)2.912.346 2.942.024Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-116.974 -118.708Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.912.819 1.912.819Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı1.871.926 1.871.926Yasal Yedekler40.893 40.893Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-917.150 -6.865.715Net Dönem Karı veya Zararı1.162.214 5.918.887TOPLAM ÖZKAYNAKLAR32.270.192 31.106.244TOPLAM KAYNAKLAR36.066.498 35.513.126Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.157.000 1.934.762 2.944.786 -117.637 16.137.994 -5.837.087 -1.058.306 25.161.512 25.161.512Transferler-1.058.306 1.058.306Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)22 26.916 1.213 6.162.928 6.191.057 6.191.057Dönem Sonu Bakiyeler11.157.000 1.934.762 2.971.702 -116.424 16.137.994 -6.895.393 6.162.928 31.352.569 31.352.569Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.382.175 1.934.762 2.942.024 -118.708 1.912.819 -6.865.715 5.918.887 31.106.244 31.106.244Transferler1.734 1.162.214 1.163.948 1.163.948Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)22 -29.678 29.678Dönem Sonu Bakiyeler25.382.175 1.934.762 2.912.346 -116.974 1.912.819 -917.150 1.162.214 32.270.192 32.270.192Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.162.214 6.162.928 310.907 6.881.968DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.734 28.129 759 26.819Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)22 0 33.645 0 33.645Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22 2.168 1.516 949 -121Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-434 -7.032 -190 -6.705Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi22 0 -6.729 0 -6.729Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-434 -303 -190 24Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.734 28.129 759 26.819TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.163.948 6.191.057 311.666 6.908.787Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.163.948 6.191.057 311.666 6.908.787http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952702BIST