***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 0 0 0 0Satışların Maliyeti23 0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri24-25 -1.504.590 -1.574.195 -521.401 -639.768Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26 2.230.802 378.741 611.438 150.986Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -596.558 -489.342 -371.292 -211.977ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)129.654 -1.684.796 -281.255 -700.759Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 1.500.099 10.955.325 918.817 1.645.829FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.629.753 9.270.529 637.562 945.070Finansman Gelirleri27 325.786 289.694 89.235 29.606Finansman Giderleri27 -59.964 -415.538 -1.135 -94.247SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.895.575 9.144.685 725.662 880.429Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri28 68.413 -2.092.250 76.112 9.078Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri68.413 -2.092.250 76.112 9.078SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.963.988 7.052.435 801.774 889.507DÖNEM KARI (ZARARI)n (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.963.988 7.052.435 801.774 889.507Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 29 0,07740000 0,63200000 0,03160000 0,08000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.467.815 -673.924Dönem Karı (Zararı)1.963.988 7.052.435Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.963.988 7.052.435Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-892.338 -7.258.030Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-16 95.624 95.916Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-11.415 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-11.415 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler40.169 -10.439Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 40.169 32.779Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 0 -43.218Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler27 -283.303 -371.388Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-325.786 -274.228Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler42.483 -97.160Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler14 0 -9.189.410Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 -68.413 2.092.250Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-665.000 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-665.000 0Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler0 125.041İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler396.165 -468.329Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.190.792 -195.658İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.190.792 -195.658Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler265 20.236İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 265 20.236Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 -11.673 24.302Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler842 5.936İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)842 5.936Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)19 -784.061 -323.145Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.467.815 -673.924YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.897.644 9.634.817Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 9.394.915Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15-16 -5.948 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 1.630.000 0Alınan Faiz273.592 239.902FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-321.498 -2.727.641Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -279.014 -2.901.177Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-279.014 -2.901.177Ödenen Faiz27 -42.484 173.536YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.043.961 6.233.252NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.043.961 6.233.252DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 9.339.699 3.830.875DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 12.383.660 10.064.127Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 12.383.660 9.339.699Diğer Alacaklar4.789 1.078.146İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 4.789 1.078.146Diğer Dönen Varlıklar464.999 518.825İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 464.999 518.825ARA TOPLAM12.853.448 10.936.670TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR12.853.448 10.936.670DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 22.935.000 23.900.000Maddi Duran Varlıklar15 574.326 662.857Arazi ve Arsalar22.136 22.137Binalar69.909 71.201Tesis, Makine ve Cihazlar10.053 12.591Taşıtlar346.268 407.475Mobilya ve Demirbaşlar125.960 149.453Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 12.455 13.599Bilgisayar Yazılımları12.455 13.599TOPLAM DURAN VARLIKLAR23.521.781 24.576.456TOPLAM VARLIKLAR36.375.229 35.513.126KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar189.280 396.063İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar189.280 396.063Banka Kredileri11 189.280 396.063Ticari Borçlar2.992 2.727İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.992 2.727Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 91.630 103.303Diğer Borçlar43.570 42.728İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar43.570 42.728Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)375.537 1.137.778İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19 375.537 1.137.778ARA TOPLAM703.009 1.682.599TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER703.009 1.682.599UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 72.231İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 72.231Banka Kredileri11 0 72.231Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 21.820İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19 0 21.820Uzun Vadeli Karşılıklar231.445 185.391Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 201.445 155.391Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar17 30.000 30.000Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 2.375.251 2.444.841TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.606.696 2.724.283TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.309.705 4.406.882ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar33.065.524 31.106.244Ödenmiş Sermaye25.382.175 25.382.175Geri Alınmış Paylar (-)0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.934.762 1.934.762Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.788.930 2.823.316Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.788.930 2.823.316Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)2.912.346 2.942.024Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-123.416 -118.708Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.912.819 1.912.819Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı1.871.926 1.871.926Yasal Yedekler40.893 40.893Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-917.150 -6.865.715Net Dönem Karı veya Zararı1.963.988 5.918.887TOPLAM ÖZKAYNAKLAR22 33.065.524 31.106.244TOPLAM KAYNAKLAR36.375.229 35.513.126Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.157.000 1.934.762 2.944.786 -117.637 16.137.994 -5.837.087 -1.058.306 25.161.512 25.161.512Transferler-1.058.306 1.058.306Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)22 26.916 -1.855 7.052.435 7.077.496 7.077.496Sermaye Arttırımı14.225.175 14.225.175Dönem Sonu Bakiyeler25.382.175 1.934.762 2.971.702 -119.492 1.912.819 -6.895.393 7.052.435 32.239.008 32.239.008Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.382.175 1.934.762 2.942.024 -118.708 1.912.819 -6.865.715 5.918.887 31.106.244 31.106.244Transferler5.918.887 -5.918.887Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)22 -4.708 1.963.988 1.959.280 1.959.280Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)22 0 0Dönem Sonu Bakiyeler25.382.175 1.934.762 2.942.024 -123.416 1.912.819 -946.828 1.963.988 33.065.524 33.065.524Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.963.988 7.052.435 801.774 889.507DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.708 25.061 -6.442 -3.068Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)22 0 33.645 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22 -5.885 -2.319 -8.053 -3.835Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.177 -6.265 1.611 767Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi22 0 -6.729 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi1.177 464 1.611 767Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.708 25.061 -6.442 -3.068TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.959.280 7.077.496 795.332 886.439Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.959.280 7.077.496 795.332 886.439http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972892BIST