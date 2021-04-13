***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
13.04.2021 12:23
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 12.03.2021
Genel Kurul Tarihi 13.04.2021
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.04.2021
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Aşağı Öveçler mahallesi 1330 sokak 1042. cadde No:3/4
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve 2020 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu(URF)'nun ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu(KYBF)'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
3 - 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özetinin , 2020 yılı Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi, onaylanması ve ibrası
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
5 - 2020 yılı Bilançosuna göre ,Yönetim Kurulunun kar dağıtımı hususundaki teklifinin karara bağlanması
6 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı artış oranının belirlenmesi ve detaylandırılması
7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2021 yılı için Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması
8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Şirketin 2021 yılında yapacağı bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi
9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket'in 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'ne göre , 2020 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması
11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına 2021 yılı için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği, Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 maddesi gereğince 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla ,Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. Maddesinin kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin güncellenmesi amacıyla hazırlanmış tadilinin görüşülmesi ve onaylanması
13 - Dilekler,temenni ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Genel kurul toplantı sonuçları ekte yer almaktadır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 hazır bulunanlar listesi 13042021.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 tutanak.pdf - Tutanak
EK: 3 tutanak ek1.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.!nin 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 13.04.2021 tarihinde saat 10:00 da şirket merkez adresi olan Aşağı Öveçler mahallesi 1330 sokak 1042. cadde No:3/4 Çankaya Ankara adresinde T.C.Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü 'nün 12.04.2021 tarih ve 63186163 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Cevat Cansever gözetiminde yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927304
BIST