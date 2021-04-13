***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCUYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 12.03.2021Genel Kurul Tarihi 13.04.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.04.2021Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres Aşağı Öveçler mahallesi 1330 sokak 1042. cadde No:3/4Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve 2020 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu(URF)'nun ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu(KYBF)'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması3 - 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özetinin , 2020 yılı Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi, onaylanması ve ibrası4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi5 - 2020 yılı Bilançosuna göre ,Yönetim Kurulunun kar dağıtımı hususundaki teklifinin karara bağlanması6 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı artış oranının belirlenmesi ve detaylandırılması7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2021 yılı için Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Şirketin 2021 yılında yapacağı bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket'in 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'ne göre , 2020 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına 2021 yılı için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği, Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 maddesi gereğince 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi12 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla ,Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. Maddesinin kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin güncellenmesi amacıyla hazırlanmış tadilinin görüşülmesi ve onaylanması13 - Dilekler,temenni ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Genel kurul toplantı sonuçları ekte yer almaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 hazır bulunanlar listesi 13042021.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 tutanak.pdf - TutanakEK: 3 tutanak ek1.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarUlaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.!nin 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 13.04.2021 tarihinde saat 10:00 da şirket merkez adresi olan Aşağı Öveçler mahallesi 1330 sokak 1042. cadde No:3/4 Çankaya Ankara adresinde T.C.Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü 'nün 12.04.2021 tarih ve 63186163 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Cevat Cansever gözetiminde yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927304BIST