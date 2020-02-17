***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2020 11:47
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Başkent Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi verilmesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait gelir tablosu geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819403
BIST
14:41120.824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 672,49
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
14:416,0503
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0040
|Açılış
|: 6,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
14:416,5575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0036
|Açılış
|: 6,5520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
14:41307,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,57
|Açılış
|: 307,51
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,34
|674.138.839
|% 15,97
|
|TSPOR
|5,37
|205.440.974
|% 15,24
|
|KUTPO
|10,81
|46.633.917
|% 14,76
|
|EDIP
|2,48
|25.326.230
|% 9,73
|
|HALKS
|2,50
|50.653
|% 9,65
|
|ARDYZ
|16,17
|29.948.938
|% -10,17
|
|ERBOS
|24,92
|14.785.284
|% -9,32
|
|HUBVC
|39,92
|40.480.846
|% -7,55
|
|KRTEK
|3,40
|2.971.754
|% -7,10
|
|ARSAN
|4,94
|7.628.542
|% -6,97
|
|ASELS
|29,48
|1.328.205.203
|% 1,38
|
|THYAO
|15,25
|1.265.449.199
|% 2,42
|
|GSRAY
|3,34
|674.138.839
|% 15,97
|
|ODAS
|2,24
|545.565.660
|% 4,19
|
|PETKM
|4,15
|366.317.620
|% 0,00
|
|ODAS
|2,24
|545.565.660
|% 4,19
|
|GSRAY
|3,34
|674.138.839
|% 15,97
|
|BJKAS
|2,96
|274.417.183
|% 2,78
|
|KARSN
|1,92
|177.897.054
|% -2,54
|
|PETKM
|4,15
|366.317.620
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8493
|7,8887
|% -0,34
|
|Frank
|6,1380
|6,1750
|% -0,05
|
|Riyal
|1,6081
|1,6162
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|-1,52
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|2.035
|2.065
|0,00
|
|Tam
|2.026
|2.076
|-4,88
|
|Yarım
|979
|1.004
|-2,36
|
|Çeyrek
|491
|502
|-1,18
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,81
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,00
|
|B. Petrol
|57,30
|57,30
|-0,03
|