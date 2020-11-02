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***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.11.2020 13:33
GÜNCEL HABERLER



***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye tavanı artırımı ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin güncellenmesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.11.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6

Ek Açıklamalar
Şirket 02.11.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile
1- Kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan şirketin , kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000- TL'dan 150.000.000-TL'na çıkarılmasına ,
2- Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına,
3- Bu amaçla, şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6.maddesinin ekli tadil tasarısına uygun olarak tadil edilmesine,
4- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben değişikliklerin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 esas sözleşme kayıtlı sermaye tavanı üst sınır ve kst. geçerlilik süresi tadil metni 02112020.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885363


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