***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye tavanı artırımı ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin güncellenmesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.11.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarŞirket 02.11.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile1- Kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan şirketin , kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000- TL'dan 150.000.000-TL'na çıkarılmasına ,2- Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına,3- Bu amaçla, şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6.maddesinin ekli tadil tasarısına uygun olarak tadil edilmesine,4- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben değişikliklerin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 esas sözleşme kayıtlı sermaye tavanı üst sınır ve kst. geçerlilik süresi tadil metni 02112020.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885363BIST