***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.11.2020 11:26
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye tavanı artırımı ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin güncellenmesi Sermaye Piyasası Kurulu başvurusu hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.11.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 03.11.2020
Ek Açıklamalar
Şirket yönetim kurulunun 02.11.2020 tarihli kararı ile kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000- TL'dan 150.000.000-TL'na çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi hususlarında 03.11.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 esas sözleşme kayıtlı sermaye tavanı üst sınır ve kst. geçerlilik süresi tadil metni 02112020.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885644
BIST
14:151.129
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -4,13
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.124
14:158,5021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0620
|Açılış
|: 8,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5029
En Düşük
8,4096
14:159,9560
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,1327
|Açılış
|: 9,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9570
En Düşük
9,7754
14:15518,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 4,11
|Açılış
|: 518,49
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
518,79
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler14:13
|PKENT
|650,10
|211.283
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|579.132
|% 10,00
|
|VANGD
|9,80
|2.883.826
|% 9,99
|
|ISGSY
|16,02
|52.590.403
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.090.132
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|193.406
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|188.083
|% -10,00
|
|BURVA
|64,40
|2.604.207
|% -9,99
|
|SISE
|6,33
|852.382.451
|% -0,47
|
|PETKM
|4,20
|830.164.599
|% 2,44
|
|TSKB
|2,33
|697.258.923
|% -8,63
|
|KRDMD
|3,20
|628.572.909
|% -6,16
|
|GARAN
|6,62
|545.621.583
|% 0,15
|
|TSKB
|2,33
|697.258.923
|% -8,63
|
|PETKM
|4,20
|830.164.599
|% 2,44
|
|KRDMD
|3,20
|628.572.909
|% -6,16
|
|DOHOL
|2,40
|396.077.093
|% -1,64
|
|EKGYO
|1,71
|252.744.042
|% -1,72
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4936
|8,5019
|% 0,73
|
|Euro
|9,9455
|9,9532
|% 1,32
|
|Sterlin
|11,0098
|11,0651
|% 1,30
|
|Frank
|9,2414
|9,2971
|% 1,08
|
|Riyal
|2,2585
|2,2698
|% 0,65
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|2,78
|
|Altın Gr.
|518
|519
|4,14
|
|Cumhuriyet
|3.435
|3.487
|37,00
|
|Tam
|3.423
|3.508
|40,64
|
|Yarım
|1.654
|1.697
|19,66
|
|Çeyrek
|830
|848
|9,82
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,17
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,07
|
|B. Petrol
|39,91
|39,91
|0,94
|