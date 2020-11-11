Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.11.2020 16:33
GÜNCEL HABERLER



***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye tavanı artırımı ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin güncellenmesi hakkında Sermaye Piyasası Kurulu onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresi 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.11.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 03.11.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.11.2020

Ek Açıklamalar
Şirket kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000- TL'dan 150.000.000-TL'na çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi amacıyla hazırlanan esas sözleşme tadil metni 11.11.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 esas sözleşme kayıtlı sermaye tavanı üst sınır ve kst. geçerlilik süresi SPK onaylı tadil metni 11112020.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887953


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:261.282
Değişim :  3,15% |  39,15
Açılış :  1.250  
Önceki Kapanış :  1.243  
En Yüksek
1.283 En Düşük
1.248
BIST En Aktif Hisseler16:24
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLGYO 2,57 110.785.000 % 26,40  
KUTPO 37,62 146.434.916 % 10,00  
MARTI 3,19 32.728.943 % 10,00  
SEKUR 12,10 5.902.697 % 10,00  
BFREN 1.041,70 56.251.329 % 10,00  
daha fazla
16:24 Alış Satış %  
Dolar 7,8685 7,8742 % -3,46  
Euro 9,2546 9,2637 % -3,85  
Sterlin 10,4174 10,4696 % -3,29  
Frank 8,5728 8,6245 % -3,36  
Riyal 2,0985 2,1090 % -3,19  
daha fazla
16:24 Alış Satış %  
Altın Ons 1.867 1.867 -6,01  
Altın Gr. 475 475 -15,92  
Cumhuriyet 3.178 3.226 -119,00  
Tam 3.164 3.246 -118,19  
Yarım 1.529 1.570 -57,17  
Çeyrek 767 785 -28,58  
Gümüş.Ons 24,04 24,07 -0,07  
Gümüş Gr. 6,13 6,14 -0,19  
B. Petrol 44,73 44,73 1,12  
Seans Raporu 16:24
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru