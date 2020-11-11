***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.11.2020 16:33
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye tavanı artırımı ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin güncellenmesi hakkında Sermaye Piyasası Kurulu onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresi 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.11.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 03.11.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.11.2020
Ek Açıklamalar
Şirket kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000- TL'dan 150.000.000-TL'na çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi amacıyla hazırlanan esas sözleşme tadil metni 11.11.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 esas sözleşme kayıtlı sermaye tavanı üst sınır ve kst. geçerlilik süresi SPK onaylı tadil metni 11112020.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887953
BIST
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|2,57
|110.785.000
|% 26,40
|
|KUTPO
|37,62
|146.434.916
|% 10,00
|
|MARTI
|3,19
|32.728.943
|% 10,00
|
|SEKUR
|12,10
|5.902.697
|% 10,00
|
|BFREN
|1.041,70
|56.251.329
|% 10,00
|
|EUYO
|8,37
|16.062.538
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|
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|1.295.699
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|
|GARAN
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|7.431.483.644
|% 9,02
|
|KRDMD
|3,98
|2.319.386.004
|% 6,70
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|HALKB
|5,60
|2.171.445.103
|% 8,95
|
|THYAO
|11,52
|2.154.978.699
|% 0,17
|
|VAKBN
|4,75
|1.886.738.775
|% 9,20
|
|GARAN
|8,46
|7.431.483.644
|% 9,02
|
|KRDMD
|3,98
|2.319.386.004
|% 6,70
|
|YKBNK
|2,80
|1.464.483.944
|% 9,80
|
|VAKBN
|4,75
|1.886.738.775
|% 9,20
|
|HALKB
|5,60
|2.171.445.103
|% 8,95
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,8685
|7,8742
|% -3,46
|
|Euro
|9,2546
|9,2637
|% -3,85
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|Sterlin
|10,4174
|10,4696
|% -3,29
|
|Frank
|8,5728
|8,6245
|% -3,36
|
|Riyal
|2,0985
|2,1090
|% -3,19
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.867
|1.867
|-6,01
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|Altın Gr.
|475
|475
|-15,92
|
|Cumhuriyet
|3.178
|3.226
|-119,00
|
|Tam
|3.164
|3.246
|-118,19
|
|Yarım
|1.529
|1.570
|-57,17
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|Çeyrek
|767
|785
|-28,58
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|Gümüş.Ons
|24,04
|24,07
|-0,07
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|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|-0,19
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|B. Petrol
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