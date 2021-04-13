***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin güncellenmesine ilişkinesas sözleşme tadilinin genel kurul toplantısında onaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.11.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 03.11.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 11.11.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 13.04.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarŞirket kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000- TL'dan 150.000.000-TL'na çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi amacıyla hazırlanan esas sözleşme tadil metni 11.11.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin güncellenmesi amacıyla hazırlanan Sermaye Piyasası Kurulu onaylı esas sözleşme tadil metninin onaylanması için 12.11.2020 tarihinde T.C.Ticaret Bakanlığı'na başvuru yaplmıştır.Söz konusu başvuru 17.11.2020 tarihinde T.C.Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olup, Şirket 19.11.2020 tarihinde kargo yoluyla bilgilendirilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Ticaret Bakanlığı onaylı esas sözleşme tadil metni ektedir.İlgili kurumlarca onayı alınmış esas sözleşme tadili 13.04.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul tarafından onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 tutanak ek1.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927312BIST