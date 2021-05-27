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***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı

27.05.2021 12:33



***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
mesken(mevcut kullanımı:boş)
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Mahmutlar mahallesi, Barbaros Caddesi, Alanyurt Sitesi, B Blok N13B, Daire no 3, Alanya, Antalya adresindeki 457 ada, 3 parsel, 170 1 A pafta- 70 metrekare
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/05/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
220.000,-TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
0,19
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
0,86
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,60
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
0,89
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
0,45
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
27.05.2021
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Kullanım dışı olması sebebiyle ortaklık faaliyetlerine etkisi yoktur.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
55.000,-TL kar
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
yoktur.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
Afrah AL-SALAMY
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
emsal karşılaştırma yaklaşımı,gelir indirgeme yaklaşımı
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
11.06.2020-005
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
165.000,-TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
işlem değerleme raporundaki sonuçlara uygun gerçekleştirilmiştir.
Açıklamalar

26.05.2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
Şirketimiz bilançosunda kayıtlı , Mahmutlar Mahallesi, Barbaros Caddesi, Alanyurt Sitesi, B Blok No 13 B Daire No 3 Alanya Antalya adresindeki, 457 ada,3 parsel, 170.1A paftada bulunan yatırım amaçlı gayrimenkulün toplam 220.000,-TL(ikiyüzyirmibin) karşılığında Afrah AL-SALAMY'ye satışının yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938361


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Tam 3.383 3.468 -19,59  
Yarım 1.635 1.678 -9,47  
Çeyrek 820 839 -4,74  
Gümüş.Ons 27,65 27,69 -0,02  
Gümüş Gr. 7,50 7,51 -0,03  
B. Petrol 68,21 68,21 -0,52  
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