***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliğimesken(mevcut kullanımı:boş)Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüMahmutlar mahallesi, Barbaros Caddesi, Alanyurt Sitesi, B Blok N13B, Daire no 3, Alanya, Antalya adresindeki 457 ada, 3 parsel, 170 1 A pafta- 70 metrekareSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi26/05/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Satış Bedeli220.000,-TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)0,19Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)0,86Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,60Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)0,89Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)0,45İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih27.05.2021Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiKullanım dışı olması sebebiyle ortaklık faaliyetlerine etkisi yoktur.Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı55.000,-TL karVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğiyoktur.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiKarşı TarafAfrah AL-SALAMYKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliğiyoktur.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemiemsal karşılaştırma yaklaşımı,gelir indirgeme yaklaşımıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası11.06.2020-005Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDenge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar165.000,-TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesiişlem değerleme raporundaki sonuçlara uygun gerçekleştirilmiştir.Açıklamalar26.05.2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısındaŞirketimiz bilançosunda kayıtlı , Mahmutlar Mahallesi, Barbaros Caddesi, Alanyurt Sitesi, B Blok No 13 B Daire No 3 Alanya Antalya adresindeki, 457 ada,3 parsel, 170.1A paftada bulunan yatırım amaçlı gayrimenkulün toplam 220.000,-TL(ikiyüzyirmibin) karşılığında Afrah AL-SALAMY'ye satışının yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938361BIST