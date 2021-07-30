***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiMeskenSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAlacaatlı Mahallesi, 3358. Sokak, Park koru Evleri Sitesi, N5/54, Çankaya, Ankara-Mülkün Arsa Payı Alanı: 454,91 metrekareSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi30/07/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Satış Bedeli1.410.000,-TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)1,21Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)5,56Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)3,91Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)5,79Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)2,22İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih30/07/2021Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOrtaklık faaliyetlerine etkisi yoktur.Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı610.000,-TL KarVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiYokturVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiKarşı TarafStefanie Annabella COROGİLKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiYokturVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiEmsal karşılaştırma yaklaşımı, Gelir indirgeme yaklaşımıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası11.06.2020-003Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDenge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar800.000,-TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesiİşlem değerleme raporundaki sonuçlara uygun gerçekleştirilmiştir.Açıklamalar30.07.2021 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında Şirketimiz bilançosunda kayıtlı , Alacaatlı Mahallesi, 3358. sokak, Park Koru Evleri Sitesi, N5/54 Çankaya Ankara adresindeki, 44930 ada, 1 parselde bulunan yatırım amaçlı gayrimenkulün toplam 1.410.000-TL(birmilyondörtyüzonbin) karşılığında Stefanie Annabelle COROGİL 'e satışının yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953067BIST