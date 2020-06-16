***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
16.06.2020 15:24
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 16.06.2020 tarih ve BİAŞ-2-2517 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda açıklama talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında, Şirketin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851379
BIST
18:05110.940
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 1.383,71
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.875
En Düşük
110.706
18:056,8458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0160
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8507
En Düşük
6,7909
18:057,7107
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0180
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
18:05380,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,80
|Açılış
|: 380,28
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
381,26
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|ICBCT
|5,83
|199.873.643
|% 10,00
|
|SNPAM
|7,92
|7.351.861
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,21
|14.775.696
|% 10,00
|
|DOAS
|13,53
|74.742.367
|% 10,00
|
|HUBVC
|22,00
|84.842.622
|% 10,00
|
|ISBIR
|939,70
|374.001
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|786.575
|% -9,92
|
|EGCYO
|1,33
|1.747.690
|% -9,52
|
|EGCYH
|0,79
|1.308.377
|% -9,20
|
|DAGHL
|10,02
|6.350.989
|% -7,22
|
|GARAN
|8,22
|1.274.551.743
|% 1,99
|
|ASELS
|32,50
|1.228.380.246
|% 1,63
|
|ODAS
|2,16
|947.474.574
|% 5,88
|
|ISFIN
|3,98
|820.076.164
|% 1,27
|
|TCELL
|14,78
|799.273.538
|% 2,35
|
|ODAS
|2,16
|947.474.574
|% 5,88
|
|EKGYO
|1,94
|695.906.445
|% 1,57
|
|KARSN
|2,29
|611.721.320
|% 2,69
|
|IEYHO
|0,90
|195.900.622
|% 9,76
|
|GSRAY
|3,30
|699.757.355
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5785
|8,6216
|% 0,06
|
|Frank
|7,1680
|7,2112
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8202
|1,8293
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|-0,09
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|2.461
|2.476
|-7,00
|
|Tam
|2.526
|2.545
|-7,10
|
|Yarım
|1.231
|1.242
|-3,50
|
|Çeyrek
|617
|622
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|17,39
|17,42
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,02
|
|B. Petrol
|41,37
|41,37
|1,65
|