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***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

16.06.2020 15:24
GÜNCEL HABERLER



***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 16.06.2020 tarih ve BİAŞ-2-2517 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda açıklama talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında, Şirketin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851379


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YYAPI 1,21 14.775.696 % 10,00  
DOAS 13,53 74.742.367 % 10,00  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
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Frank 7,1680 7,2112 % 0,13  
Riyal 1,8202 1,8293 % 0,41  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.725 1.726 -0,09  
Altın Gr. 378 378 -0,04  
Cumhuriyet 2.461 2.476 -7,00  
Tam 2.526 2.545 -7,10  
Yarım 1.231 1.242 -3,50  
Çeyrek 617 622 -1,80  
Gümüş.Ons 17,39 17,42 0,03  
Gümüş Gr. 3,83 3,84 0,02  
B. Petrol 41,37 41,37 1,65  
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