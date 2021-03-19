***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
19.03.2021 15:49
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 19.03.2021 tarih ve BİAŞ-2-1211 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda açıklama talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında, Şirketin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919315
BIST
15:381.527
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -24,39
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.554
En Düşük
1.520
15:387,2564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0662
|Açılış
|: 7,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,3636
En Düşük
7,2362
15:388,6370
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -0,1014
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8000
|
8,7866
En Düşük
8,6147
15:38406,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,47
|Açılış
|: 406,28
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
404,03
BIST En Aktif Hisseler15:38
|ORMA
|18,70
|411.157
|% 10,00
|
|ARSAN
|10,13
|10.425.127
|% 9,99
|
|TRILC
|28,48
|57.177.900
|% 9,96
|
|VESTL
|31,98
|682.516.695
|% 9,67
|
|UMPAS
|1,82
|511.773
|% 9,64
|
|DOKTA
|36,66
|9.555.214
|% -9,97
|
|CLEBI
|302,90
|455.428.240
|% -8,21
|
|MNDRS
|3,36
|145.555.415
|% -7,95
|
|SANKO
|13,26
|104.874.107
|% -7,85
|
|ALBRK
|1,85
|104.528.684
|% -7,04
|
|FROTO
|215,80
|1.444.132.492
|% 1,79
|
|THYAO
|13,82
|1.096.961.091
|% -0,86
|
|GLYHO
|6,20
|832.669.154
|% -2,67
|
|GARAN
|8,89
|741.691.620
|% -1,66
|
|SISE
|7,69
|728.957.647
|% -1,79
|
|SKBNK
|1,30
|278.698.797
|% -2,99
|
|EKGYO
|2,11
|333.343.203
|% -2,76
|
|TSKB
|1,63
|257.243.965
|% -4,12
|
|GLYHO
|6,20
|832.669.154
|% -2,67
|
|ODAS
|3,76
|498.120.923
|% -6,47
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2515
|7,2564
|% -0,90
|
|Euro
|8,6313
|8,6370
|% -1,16
|
|Sterlin
|10,0606
|10,1111
|% -1,05
|
|Frank
|7,7775
|7,8243
|% -1,07
|
|Riyal
|1,9289
|1,9385
|% -0,88
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|3,33
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-2,47
|
|Cumhuriyet
|2.702
|2.743
|-24,00
|
|Tam
|2.687
|2.757
|-23,01
|
|Yarım
|1.299
|1.334
|-11,14
|
|Çeyrek
|651
|667
|-5,57
|
|Gümüş.Ons
|26,22
|26,24
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,70
|62,70
|-0,58
|