***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
15.12.2022 14:32
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 15.12.2022 tarih ve E-18454353-100.06-13369 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda açıklama talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında, Şirketin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087497
BIST
15:475.073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 6,26
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.072
15:4718,6454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0233
|Açılış
|: 18,7330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,6022
15:4719,8131
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0863
|Açılış
|: 19,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9336
En Düşük
19,7813
15:471.066,33
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -15,52
|Açılış
|: 1.066,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler15:47
|EPLAS
|28,82
|36.001.480
|% 10,00
|
|ULAS
|11,22
|5.176.344
|% 10,00
|
|UZERB
|196,90
|1.314.111
|% 10,00
|
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|147.666.543
|% 9,99
|
|MZHLD
|12,15
|394.816.357
|% -10,00
|
|RALYH
|43,70
|477.582.258
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|265.228.149
|% -9,94
|
|SILVR
|18,93
|208.213.646
|% -9,43
|
|ZEDUR
|43,90
|1.062.779
|% -8,16
|
|THYAO
|137,60
|5.738.670.604
|% 0,44
|
|ASELS
|56,25
|5.565.903.449
|% -0,27
|
|ENKAI
|25,26
|4.628.944.835
|% 8,41
|
|ISCTR
|11,84
|4.226.429.774
|% 6,00
|
|AKBNK
|17,88
|4.162.456.805
|% 3,41
|
|SKBNK
|2,81
|1.480.118.456
|% 3,31
|
|EKGYO
|7,76
|4.024.093.697
|% -2,39
|
|ISCTR
|11,84
|4.226.429.774
|% 6,00
|
|VAKBN
|10,83
|2.778.910.534
|% 2,07
|
|YKBNK
|11,52
|2.841.197.209
|% 3,60
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6415
|18,6454
|% 0,13
|
|Euro
|19,7986
|19,8131
|% -0,43
|
|Sterlin
|22,9125
|23,0274
|% -0,71
|
|Frank
|20,0139
|20,1344
|% -0,37
|
|Riyal
|4,9426
|4,9674
|% 0,08
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-28,29
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|-15,39
|
|Cumhuriyet
|7.168
|7.276
|-81,00
|
|Tam
|7.202
|7.250
|-78,00
|
|Yarım
|3.488
|3.544
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.749
|1.772
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,24
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|13,90
|13,92
|-0,41
|
|B. Petrol
|82,72
|82,72
|0,02
|