***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.03.2020 10:40
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu 02.03.2020 tarihinde yaptığı toplantıda aşağıdaki kararı almıştır: Türk Ticaret Kanunu'nun 366.maddesi gereği 04.03.2019 tarihli olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyesi olarak 3(üç) yıl süreliğine seçilenler kendi aralarında yaptıkları görev taksimi sonucunda 1(bir) yıl süre ile, Yönetim Kurulu Başkanlığına Yılmaz Ulaş'ın,
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Tevfik Meftun Ulaş'ın,
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Tevfik Mutlu Ulaş'ın,
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Bilal Tayfun Yeşilyurt'un,
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Ekrem Yadigar'ın
atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu görev dağılımına ilişkin kararın tescil edilmesi için 02.03.2020 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğüne başvurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823821
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|Dolar
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