***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.03.2020 14:12
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 13.03.2020 tarihinde aldığı karar ile Şirketimizin 2020 yılında yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırının 400.000,00 TL (dörtyüzbin) olması hususundaki teklifin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828503
BIST
16:1797.804
En Yüksek
|Değişim
|: 4,45%
|| 4.164,61
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
16:176,2913
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0260
|Açılış
|: 6,2880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
16:176,9911
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -0,0818
|Açılış
|: 6,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
16:17320,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,54
|Açılış
|: 320,90
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|YGYO
|0,44
|12.280.085
|% 10,00
|
|GUSGR
|1,87
|46.985.667
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|4.041.030
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|579.057
|% 10,00
|
|PGSUS
|39,04
|91.008.879
|% 9,97
|
|AKGRT
|5,33
|6.286.226
|% -10,87
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|BALAT
|1,91
|499.597
|% -9,91
|
|ASELS
|26,10
|1.038.544.950
|% 7,14
|
|THYAO
|9,25
|906.292.310
|% 9,08
|
|GARAN
|9,29
|513.495.860
|% 6,29
|
|EREGL
|8,36
|326.542.029
|% 2,58
|
|KRDMD
|2,10
|320.830.745
|% 5,00
|
|ODAS
|1,39
|277.753.201
|% 5,30
|
|IHLGM
|0,94
|155.806.870
|% 4,44
|
|KRDMD
|2,10
|320.830.745
|% 5,00
|
|YKBNK
|2,26
|290.725.323
|% 6,10
|
|EKGYO
|1,21
|152.166.068
|% 5,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8199
|7,8591
|% -1,15
|
|Frank
|6,5613
|6,6008
|% -1,53
|
|Riyal
|1,6710
|1,6793
|% -0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.592
|1.592
|15,50
|
|Altın Gr.
|323
|323
|2,73
|
|Cumhuriyet
|2.140
|2.172
|20,00
|
|Tam
|2.135
|2.188
|20,28
|
|Yarım
|1.032
|1.058
|9,81
|
|Çeyrek
|518
|529
|4,90
|
|Gümüş.Ons
|15,75
|15,78
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,21
|3,21
|-0,00
|
|B. Petrol
|35,31
|35,31
|2,09
|