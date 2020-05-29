***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.05.2020 12:13
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
08/10/2021 vadeli USD kredimizin 12/10/2020, 12/04/2021 ve 08/10/2021 tarihlerinde yapılacak geri ödemeleri , 28/05/2020 tarihinde toplam 140.901,09- USD ödeme yapılarak erken kapatılmıştır.
Şirketimizin döviz cinsi kredi borcu kalmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847629
BIST
13:28105.054
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -305,96
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
13:286,8269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0152
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,8285
En Düşük
6,8095
13:287,6026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0553
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6059
En Düşük
7,5388
13:28379,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 2,71
|Açılış
|: 379,07
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
379,27
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|66,40
|5.321.161
|% 9,93
|
|HLGYO
|1,83
|54.675.164
|% 9,58
|
|TSGYO
|3,10
|18.573.898
|% 9,54
|
|MARKA
|1,55
|13.899.495
|% 8,39
|
|GLBMD
|4,81
|4.150.025
|% 7,61
|
|EKIZ
|8,10
|142.123
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|4.429.860
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|109.052
|% -9,99
|
|GLRYH
|10,57
|657.824
|% -9,97
|
|CMENT
|28,52
|1.309.223
|% -9,97
|
|GARAN
|7,87
|1.017.310.520
|% 1,16
|
|THYAO
|12,43
|604.521.992
|% -1,97
|
|GSRAY
|3,24
|398.600.307
|% 4,85
|
|ASELS
|30,16
|324.907.565
|% 0,33
|
|TUKAS
|8,86
|308.292.441
|% -6,74
|
|EKGYO
|1,45
|189.118.680
|% 0,69
|
|GARAN
|7,87
|1.017.310.520
|% 1,16
|
|GSRAY
|3,24
|398.600.307
|% 4,85
|
|TSKB
|1,06
|93.975.433
|% 0,95
|
|CEMAS
|1,15
|77.467.041
|% 1,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3807
|8,4228
|% 0,14
|
|Frank
|7,0730
|7,1156
|% 0,51
|
|Riyal
|1,8126
|1,8217
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|379
|379
|2,55
|
|Cumhuriyet
|2.458
|2.488
|14,30
|
|Tam
|2.530
|2.557
|7,10
|
|Yarım
|1.235
|1.248
|7,20
|
|Çeyrek
|617
|625
|3,50
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,04
|