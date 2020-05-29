***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar08/10/2021 vadeli USD kredimizin 12/10/2020, 12/04/2021 ve 08/10/2021 tarihlerinde yapılacak geri ödemeleri , 28/05/2020 tarihinde toplam 140.901,09- USD ödeme yapılarak erken kapatılmıştır.Şirketimizin döviz cinsi kredi borcu kalmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847629BIST