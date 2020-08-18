***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.08.2020 15:07
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulunun 18.08.2020 tarihinde aldığı karar uyarınca
09.01.2017 tarihli Okurcalar Köyü 1009 Sokak No=1 Karaburun /Alanya/Antalya adresindeki şirket mülkiyetinde bulunan otelin kiralama sözleşmesinde belirtilen kiracı Uçsa Turizm Otelcilik İnşaat Sanayi ve Ticaret İthalat İhracat Ltd. Şti.'nin son ödemesi olan 25.08.2020 tarihli 155.000-USD (yüzellibeşbin amerikan doları) çek, dünya genelinde yaşanan pandemi ve etkileri nedeniyle kiracının talebi üzerine 25.08.2021 olarak değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869672
BIST
17:591.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,84
|Açılış
|: 1.088
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|Önceki Kapanış
|: 1.086
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1.101
En Düşük
1.084
17:597,3719
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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478,22
En Düşük
468,05
BIST En Aktif Hisseler17:57
|RTALB
|57,20
|666.511.882
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,09
|9.990.823
|% 10,00
|
|MAKTK
|2,53
|90.036.019
|% 10,00
|
|ARMDA
|29,04
|6.026.553
|% 10,00
|
|TKURU
|80,95
|340.880
|% 9,99
|
|SILVR
|4,05
|194.037.318
|% -10,00
|
|RALYH
|13,05
|37.331.804
|% -10,00
|
|KENT
|2.266,70
|14.803.818
|% -10,00
|
|SEKFK
|4,11
|22.138.216
|% -9,87
|
|KLGYO
|6,85
|526.835.071
|% -9,27
|
|GARAN
|7,11
|1.341.398.735
|% 2,16
|
|GUSGR
|6,13
|1.054.107.975
|% 9,86
|
|ASELS
|17,71
|770.354.555
|% -0,73
|
|RTALB
|57,20
|666.511.882
|% 10,00
|
|KRDMD
|2,87
|616.281.908
|% 0,70
|
|EKGYO
|1,95
|573.125.821
|% 1,04
|
|KRDMD
|2,87
|616.281.908
|% 0,70
|
|GARAN
|7,11
|1.341.398.735
|% 2,16
|
|GUSGR
|6,13
|1.054.107.975
|% 9,86
|
|YKBNK
|2,12
|240.783.982
|% 0,95
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3685
|7,3726
|% -0,15
|
|Euro
|8,7889
|8,8018
|% 0,52
|
|Sterlin
|9,7114
|9,7601
|% 0,78
|
|Frank
|8,1224
|8,1713
|% 0,25
|
|Riyal
|1,9594
|1,9692
|% -0,06
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.998
|12,66
|
|Altın Gr.
|471
|471
|0,13
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|22,00
|
|Tam
|3.128
|3.207
|6,77
|
|Yarım
|1.512
|1.551
|3,28
|
|Çeyrek
|758
|776
|1,63
|
|Gümüş.Ons
|27,72
|27,75
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,02
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|B. Petrol
|45,02
|45,02
|-0,35
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