***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulunun 18.08.2020 tarihinde aldığı karar uyarınca09.01.2017 tarihli Okurcalar Köyü 1009 Sokak No=1 Karaburun /Alanya/Antalya adresindeki şirket mülkiyetinde bulunan otelin kiralama sözleşmesinde belirtilen kiracı Uçsa Turizm Otelcilik İnşaat Sanayi ve Ticaret İthalat İhracat Ltd. Şti.'nin son ödemesi olan 25.08.2020 tarihli 155.000-USD (yüzellibeşbin amerikan doları) çek, dünya genelinde yaşanan pandemi ve etkileri nedeniyle kiracının talebi üzerine 25.08.2021 olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869672BIST