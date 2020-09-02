***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.09.2020 13:42
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu 02.09.2020 tarihli toplantısında, turizm sektöründe faaliyet gösteren Şirketimizin yeni vizyon ve strateji planlaması doğrultusunda 1-Turizm veya diğer sektörlerde stratejik işbirliği arayışına girilmesine, 2-Oluşturulması planlanan stratejik işbirliği ile ilgili bir danışman firmanın tespiti ve seçimine yönelik olarak Yönetim Kuruluna sunulması için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872921
BIST
13:451.088
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468,01
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler13:45
|PKENT
|1.131,30
|4.433.922
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|826.361
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|558.572
|% 10,00
|
|TKURU
|188,30
|1.633.314
|% 9,99
|
|AKYHO
|5,18
|7.786.710
|% 9,98
|
|IZMDC
|22,86
|458.549
|% -9,93
|
|KENT
|510,00
|10.349.332
|% -9,89
|
|BURVA
|56,50
|1.005.873
|% -9,74
|
|DOGUB
|4,40
|52.419.690
|% -6,98
|
|BURCE
|21,76
|1.966.604
|% -6,61
|
|FENER
|30,90
|604.110.577
|% 9,57
|
|GSRAY
|3,40
|537.640.446
|% 7,26
|
|SISE
|6,17
|433.979.650
|% -0,48
|
|BJKAS
|3,27
|422.223.118
|% 5,48
|
|ASELS
|16,80
|385.698.171
|% -0,18
|
|GSRAY
|3,40
|537.640.446
|% 7,26
|
|BJKAS
|3,27
|422.223.118
|% 5,48
|
|EKGYO
|1,77
|202.758.970
|% 0,57
|
|PETKM
|3,98
|344.365.290
|% 0,51
|
|IHLAS
|0,90
|75.620.361
|% 5,88
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3806
|7,3845
|% 0,23
|
|Euro
|8,7555
|8,7599
|% -0,20
|
|Sterlin
|9,8344
|9,8838
|% 0,07
|
|Frank
|8,0730
|8,1216
|% 0,09
|
|Riyal
|1,9622
|1,9720
|% 0,23
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.967
|1.968
|-3,03
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,60
|
|Cumhuriyet
|3.101
|3.147
|0,00
|
|Tam
|3.087
|3.164
|0,23
|
|Yarım
|1.492
|1.530
|0,11
|
|Çeyrek
|748
|765
|0,05
|
|Gümüş.Ons
|27,85
|27,88
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|-0,03
|
|B. Petrol
|45,65
|45,65
|0,07
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