***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu 02.09.2020 tarihli toplantısında, turizm sektöründe faaliyet gösteren Şirketimizin yeni vizyon ve strateji planlaması doğrultusunda 1-Turizm veya diğer sektörlerde stratejik işbirliği arayışına girilmesine, 2-Oluşturulması planlanan stratejik işbirliği ile ilgili bir danışman firmanın tespiti ve seçimine yönelik olarak Yönetim Kuruluna sunulması için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872921BIST