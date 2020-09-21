***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.09.2020 13:46
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu 21.09.2020 tarihli toplantısında
Şirketin bulunduğu sektördeki konumunu güçlendirmek veya büyüme stratejisi kapsamında yurt içi veya yurt dışındaki farklı sektörlerdeki büyüme opsiyonlarının , stratejik işbirliği alternatiflerinin değerlendirlmesi ve stratejik ortak bulma konularında ANKADEA Danışmanlık A.Ş.'nden danışmanlık hizmeti alınmasına ve danışmanlık hizmet sözleşmesi imzalanmasına oybirliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875890
BIST
13:501.103
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -8,47
|Açılış
|: 1.112
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.115
En Düşük
1.100
13:507,6069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0514
|Açılış
|: 7,6310
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5970
|
7,6069
En Düşük
7,5393
13:508,9642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0019
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0029
En Düşük
8,9079
13:50472,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,55
|Açılış
|: 472,38
|
|Önceki Kapanış
|: 473,93
|
476,07
En Düşük
471,35
BIST En Aktif Hisseler13:50
|EGPRO
|21,34
|7.120.063
|% 10,00
|
|DNISI
|8,91
|5.690.505
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.948,10
|1.441.594
|% 10,00
|
|SODSN
|20,46
|710.371
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.185,60
|1.381.890
|% 10,00
|
|PKENT
|899,10
|418.082
|% -10,00
|
|YONGA
|59,40
|6.594.350
|% -10,00
|
|KENT
|420,00
|1.165.411
|% -7,87
|
|DMSAS
|6,94
|108.943.003
|% -5,06
|
|AKYHO
|5,41
|17.489.043
|% -4,59
|
|SISE
|6,49
|764.890.732
|% 1,56
|
|KRDMD
|3,27
|627.290.196
|% 0,93
|
|RTALB
|54,00
|289.863.455
|% 6,30
|
|GARAN
|6,56
|281.713.721
|% -1,50
|
|PETKM
|4,35
|260.583.260
|% -1,14
|
|KRDMD
|3,27
|627.290.196
|% 0,93
|
|SISE
|6,49
|764.890.732
|% 1,56
|
|EKGYO
|1,76
|144.804.961
|% -1,12
|
|DOHOL
|2,33
|176.179.949
|% 0,43
|
|SKBNK
|1,54
|93.473.518
|% 0,65
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6042
|7,6069
|% 0,68
|
|Euro
|8,9597
|8,9642
|% 0,02
|
|Sterlin
|9,7447
|9,7935
|% 0,15
|
|Frank
|8,2841
|8,3340
|% 0,36
|
|Riyal
|2,0212
|2,0314
|% 0,64
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|-18,94
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|3.135
|3.182
|-18,00
|
|Tam
|3.122
|3.200
|-16,93
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|-8,19
|
|Çeyrek
|757
|774
|-4,09
|
|Gümüş.Ons
|26,34
|26,38
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,44
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,29
|42,29
|-0,86
|