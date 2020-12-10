***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.12.2020 15:22
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
09.01.2017 tarihinde 5 yıllığına Uçsa Turizm Otelcilik İnşaat San. Ve Tic.İth.İhr.Ltd.Şti'ne(Kiracı) kiralanan 4 yıldızlı , 99 oda, 1 engelli odası, 200 yatak kapasitesine sahip Viva Ulaşlar Hotel'in turizm işletme belgesi kiracının T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yaptığı başvuru sonucunda düzenlenmiş ve bugün itibariyle şirketimize ulaştırılmıştır. Yeni turizm işletme belgesinde Tesis adı: MYSEA HOTELS ALARA Sınıfı ve türü:3 yıldızlı otel Belge sahibi: Uçsa Turizm Otelcilik İnşaat San. Ve Tic.İth.İhr.Ltd.Şti.(kiracı) Kapasite:158 oda(2 vatak), 6 aile odası(3 vatak), 1 bedensel engelli odası(2 yatak)- toplam: 165 oda - 336 yatak, 250 kişilik açık kahvaltı alanı, 150 kişilik bar salonu,havuz bar, lobi bar, amfı tiyatro, açık yüzme havuzu, acık kaydıraklı havuz, türk hamamı, sauna, masaj ünitesi(4 adet), satış ünitesi yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892639
BIST
15:491.363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 13,01
|Açılış
|: 1.353
|
|Önceki Kapanış
|: 1.350
|
1.367
En Düşük
1.350
15:497,8665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0421
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8776
En Düşük
7,8188
15:499,5431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0910
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,5481
En Düşük
9,4454
15:49465,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,83
|Açılış
|: 465,01
|
|Önceki Kapanış
|: 462,17
|
465,50
En Düşük
461,06
BIST En Aktif Hisseler15:47
|DITAS
|35,20
|4.384.090
|% 10,00
|
|EUKYO
|4,07
|3.329.856
|% 10,00
|
|BERA
|19,87
|86.264.201
|% 9,96
|
|KRVGD
|14,47
|93.115.275
|% 9,95
|
|LINK
|51,50
|11.294.043
|% 9,95
|
|SNKRN
|6,32
|350.956
|% -9,97
|
|SUMAS
|35,22
|246.162
|% -7,61
|
|COSMO
|7,86
|104.143
|% -7,53
|
|SELEC
|17,00
|678.165.583
|% -5,45
|
|ITTFH
|2,64
|417.017.607
|% -5,38
|
|GARAN
|9,54
|3.343.836.195
|% 2,80
|
|SISE
|7,27
|2.684.878.251
|% 3,41
|
|ODAS
|3,95
|1.780.264.445
|% 6,76
|
|KRDMD
|5,23
|1.342.523.232
|% 2,75
|
|PETKM
|4,76
|1.183.174.399
|% 0,42
|
|ODAS
|3,95
|1.780.264.445
|% 6,76
|
|SISE
|7,27
|2.684.878.251
|% 3,41
|
|GARAN
|9,54
|3.343.836.195
|% 2,80
|
|KRDMD
|5,23
|1.342.523.232
|% 2,75
|
|PETKM
|4,76
|1.183.174.399
|% 0,42
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8606
|7,8671
|% 0,55
|
|Euro
|9,5359
|9,5436
|% 0,97
|
|Sterlin
|10,4141
|10,4663
|% -0,28
|
|Frank
|8,8172
|8,8703
|% 0,71
|
|Riyal
|2,0918
|2,1023
|% 0,66
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-2,32
|
|Altın Gr.
|465
|465
|2,61
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.126
|-15,00
|
|Tam
|3.065
|3.142
|-12,94
|
|Yarım
|1.481
|1.520
|-6,26
|
|Çeyrek
|743
|760
|-3,13
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,04
|0,03
|
|B. Petrol
|49,50
|49,50
|0,64
|
Seans Raporu
15:47
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15:59NUGYO
Yüzde 5.41 oranında artışla 8.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 894, 974 adet işlem
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15:58SARKY
Yüzde 8.14 oranında artışla 9.57 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 120, 935 adet işlem
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15:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 09 artarak (% 0.83 ) 1, 228
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15:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UMPAS, DITAS, OLMIP, LINK, KRVGD, GEDZA, EUYO, PAMEL, EUKYO, SILVR
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15:57
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