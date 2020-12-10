***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar09.01.2017 tarihinde 5 yıllığına Uçsa Turizm Otelcilik İnşaat San. Ve Tic.İth.İhr.Ltd.Şti'ne(Kiracı) kiralanan 4 yıldızlı , 99 oda, 1 engelli odası, 200 yatak kapasitesine sahip Viva Ulaşlar Hotel'in turizm işletme belgesi kiracının T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yaptığı başvuru sonucunda düzenlenmiş ve bugün itibariyle şirketimize ulaştırılmıştır. Yeni turizm işletme belgesinde Tesis adı: MYSEA HOTELS ALARA Sınıfı ve türü:3 yıldızlı otel Belge sahibi: Uçsa Turizm Otelcilik İnşaat San. Ve Tic.İth.İhr.Ltd.Şti.(kiracı) Kapasite:158 oda(2 vatak), 6 aile odası(3 vatak), 1 bedensel engelli odası(2 yatak)- toplam: 165 oda - 336 yatak, 250 kişilik açık kahvaltı alanı, 150 kişilik bar salonu,havuz bar, lobi bar, amfı tiyatro, açık yüzme havuzu, acık kaydıraklı havuz, türk hamamı, sauna, masaj ünitesi(4 adet), satış ünitesi yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892639BIST