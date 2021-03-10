***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.03.2021 15:10
nmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 10.03.2021 tarihinde Şirket merkezimizde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır: Şirketimizin 2021 yılında yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırının 400.000,00 TL (dörtyüzbin) olması hususundaki teklifin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916821
BIST
17:141.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 11,77
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.566
En Düşük
1.551
17:147,5381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0691
|Açılış
|: 7,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,6703
En Düşük
7,5209
17:148,9906
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0782
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1129
En Düşük
8,9608
17:14416,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -3,83
|Açılış
|: 416,40
|
|Önceki Kapanış
|: 420,23
|
422,18
En Düşük
415,85
BIST En Aktif Hisseler17:14
|POLTK
|375,20
|4.891.979
|% 10,00
|
|PKENT
|2.509,10
|23.367.373
|% 10,00
|
|MERIT
|303,60
|727.315
|% 10,00
|
|YBTAS
|19.796,70
|1.216.428
|% 10,00
|
|SASA
|46,46
|1.549.560.432
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,00
|11.201.564
|% -5,75
|
|IZMDC
|3,06
|63.934.409
|% -5,26
|
|ISGSY
|20,48
|17.145.057
|% -5,19
|
|SODSN
|37,72
|212.083
|% -4,80
|
|ISBTR
|47.000,00
|141.800
|% -4,08
|
|GARAN
|9,14
|2.617.400.359
|% 1,33
|
|SASA
|46,46
|1.549.560.432
|% 9,99
|
|PETKM
|6,27
|1.058.088.119
|% 0,48
|
|KRDMD
|7,59
|1.055.985.249
|% 2,85
|
|GUBRF
|84,05
|983.681.289
|% 3,70
|
|GARAN
|9,14
|2.617.400.359
|% 1,33
|
|PETKM
|6,27
|1.058.088.119
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,39
|375.527.606
|% -0,42
|
|KRDMD
|7,59
|1.055.985.249
|% 2,85
|
|ODAS
|3,90
|512.562.052
|% -0,51
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5336
|7,5381
|% -0,91
|
|Euro
|8,9845
|8,9906
|% -0,86
|
|Sterlin
|10,4490
|10,5014
|% -0,95
|
|Frank
|8,0754
|8,1241
|% -1,18
|
|Riyal
|2,0011
|2,0112
|% -1,14
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|5,06
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-3,36
|
|Cumhuriyet
|2.776
|2.818
|-24,00
|
|Tam
|2.761
|2.833
|-30,36
|
|Yarım
|1.334
|1.370
|-14,69
|
|Çeyrek
|669
|685
|-7,34
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,10
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,06
|68,06
|0,54
|
Seans Raporu
17:14
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17:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, PGSUS, DOHOL
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17:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 47 artarak (% 0.77 ) 1, 369
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17:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, TRILC, MERIT, EMKEL, KAREL, POLTK, PARSN, BTCIM, PKENT, VAKKO
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17:25
PEGYO, BFREN, TRGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:25
ISGSY, GENTS, IZMDC değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında