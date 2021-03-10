***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









nmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 10.03.2021 tarihinde Şirket merkezimizde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır: Şirketimizin 2021 yılında yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırının 400.000,00 TL (dörtyüzbin) olması hususundaki teklifin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916821BIST