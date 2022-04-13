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***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.04.2022 11:23
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı -


***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞVURUSU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.04.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 25.382.175
Ulaşılacak Sermaye (TL) 33.610.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULAS00022 170.625 55.309,391 32,41576 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULAS00022 Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREULAS00030 11.375 3.687,293 32,41576 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREULAS00030 Nâma
C Grubu, ULAS, TREULAS00014 25.200.175 8.168.828,316 32,41576 C Grubu C Grubu, ULAS, TREULAS00014 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 25.382.175 8.227.825,000 32,41576

İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 5.776.878,59
Özel Fonlar (TL) 2.450.946,41


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 12.04.2022
SPK Başvuru Tarihi 12.04.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 150.000.000,-(yüzelli milyon)TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle , %32,41576 oranında artırılarak 25.382.175,- (yirmibeşmilyon üçyüzseksenikibin yüzyetmişbeş)TL'den 33.610.000,- (otuzüçmilyon altıyüzonbin)TL'sına çıkarılmasının ve Esas sözleşmenin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. maddesinde yapılan tadilin onaylarının alınması amacıyla 12.04.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019973


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OYLUM 2,56 9.801.889 % 9,87  
KOZAA 31,62 1.175.181.129 % 9,72  
IPEKE 21,16 285.959.605 % 9,07  
KOZAL 172,80 1.314.975.417 % 8,88  
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Altın Ons 1.979 1.979 12,33  
Altın Gr. 928 928 5,88  
Cumhuriyet 6.145 6.238 9,00  
Tam 6.117 6.270 10,48  
Yarım 2.957 3.033 5,07  
Çeyrek 1.483 1.516 2,53  
Gümüş.Ons 25,69 25,73 0,35  
Gümüş Gr. 12,04 12,06 0,15  
B. Petrol 106 106 1,05  
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