***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.04.2022 12:14
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.04.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 25.382.175
Ulaşılacak Sermaye (TL) 33.610.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULAS00022 170.625 55.309,391 32,41576 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULAS00022 Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREULAS00030 11.375 3.687,293 32,41576 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREULAS00030 Nâma
C Grubu, ULAS, TREULAS00014 25.200.175 8.168.828,316 32,41576 C Grubu C Grubu, ULAS, TREULAS00014 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 25.382.175 8.227.825,000 32,41576
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 5.776.878,59
Özel Fonlar (TL) 2.450.946,41
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 12.04.2022
SPK Başvuru Tarihi 12.04.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 150.000.000,-(yüzelli milyon)TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, iç kaynaklardan yapacağı bedelsiz sermaye artırımı çerçevesinde ihraç edilmesi planlanan paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve bu doğrultuda esas sözleşme tadil metninin onaylanması için yapılan başvuru ile ilgili 19.04.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından istenen ek bilgi ve belgeler 27.04.2022 tarihinde teslim edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024182
BIST