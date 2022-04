***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.04.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Mevcut Sermaye (TL) 25.382.175Ulaşılacak Sermaye (TL) 33.610.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREULAS00022 170.625 55.309,391 32,41576 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULAS00022 NâmaB Grubu, İşlem Görmüyor, TREULAS00030 11.375 3.687,293 32,41576 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREULAS00030 NâmaC Grubu, ULAS, TREULAS00014 25.200.175 8.168.828,316 32,41576 C Grubu C Grubu, ULAS, TREULAS00014 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 25.382.175 8.227.825,000 32,41576İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 5.776.878,59Özel Fonlar (TL) 2.450.946,41Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 12.04.2022SPK Başvuru Tarihi 12.04.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin 150.000.000,-(yüzelli milyon)TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, iç kaynaklardan yapacağı bedelsiz sermaye artırımı çerçevesinde ihraç edilmesi planlanan paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve bu doğrultuda esas sözleşme tadil metninin onaylanması için yapılan başvuru ile ilgili 19.04.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından istenen ek bilgi ve belgeler 27.04.2022 tarihinde teslim edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024182BIST